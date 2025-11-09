Baserat på din prognos, kan AURO USDA potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.999173 under 2025.

Baserat på din prognos, kan AURO USDA potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.0491 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för USDA $ 1.1015 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för USDA $ 1.1566 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USDA $ 1.2145 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USDA $ 1.2752 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på AURO USDA potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 2.0772.

År 2050 skulle priset på AURO USDA potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 3.3835.