Baserat på din prognos, kan AgentForge potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.009565 under 2025.

Baserat på din prognos, kan AgentForge potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.010044 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för AGE $ 0.010546 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för AGE $ 0.011073 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AGE $ 0.011627 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AGE $ 0.012208 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på AgentForge potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.019887.

År 2050 skulle priset på AgentForge potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.032393.