Baserat på din prognos, kan AbbVie xStock potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 217.61 under 2025.

Baserat på din prognos, kan AbbVie xStock potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 228.4905 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ABBVX $ 239.9150 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ABBVX $ 251.9107 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ABBVX $ 264.5063 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ABBVX $ 277.7316 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på AbbVie xStock potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 452.3955.

År 2050 skulle priset på AbbVie xStock potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 736.9046.