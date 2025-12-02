Baserat på din prognos, kan SKX potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.29601 under 2025.

Baserat på din prognos, kan SKX potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.310810 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för SKX $ 0.326351 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för SKX $ 0.342668 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SKX $ 0.359802 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SKX $ 0.377792 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på SKX potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.615383.

År 2050 skulle priset på SKX potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.0023.