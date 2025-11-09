Baserat på din prognos, kan PINGPONG potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.04457 under 2025.

Baserat på din prognos, kan PINGPONG potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.046798 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PINGPONG $ 0.049138 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PINGPONG $ 0.051595 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PINGPONG $ 0.054175 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PINGPONG $ 0.056883 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på PINGPONG potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.092657.

År 2050 skulle priset på PINGPONG potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.150929.