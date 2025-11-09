Baserat på din prognos, kan NVIDIA potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 192.73 under 2025.

Baserat på din prognos, kan NVIDIA potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 202.3665 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för NVDAON $ 212.4848 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för NVDAON $ 223.1090 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NVDAON $ 234.2645 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NVDAON $ 245.9777 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på NVIDIA potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 400.6718.

År 2050 skulle priset på NVIDIA potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 652.6521.