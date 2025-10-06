Baserat på din prognos, kan Moonveil potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.07067 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Moonveil potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.074203 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för MORE $ 0.077913 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för MORE $ 0.081809 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MORE $ 0.085899 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MORE $ 0.090194 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Moonveil potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.146917.

År 2050 skulle priset på Moonveil potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.239313.