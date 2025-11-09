Baserat på din prognos, kan IShares Gold Trust potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 74.97 under 2025.

Baserat på din prognos, kan IShares Gold Trust potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 78.7185 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för IAUON $ 82.6544 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för IAUON $ 86.7871 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för IAUON $ 91.1265 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för IAUON $ 95.6828 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på IShares Gold Trust potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 155.8572.

År 2050 skulle priset på IShares Gold Trust potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 253.8750.