Baserat på din prognos, kan GameStop potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 22.38 under 2025.

Baserat på din prognos, kan GameStop potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 23.499 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för GMEON $ 24.6739 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för GMEON $ 25.9076 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GMEON $ 27.2030 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GMEON $ 28.5631 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på GameStop potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 46.5264.

År 2050 skulle priset på GameStop potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 75.7866.