Baserat på din prognos, kan Exotic Markets potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.5631 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Exotic Markets potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.591255 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för EXO $ 0.620817 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för EXO $ 0.651858 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EXO $ 0.684451 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EXO $ 0.718674 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Exotic Markets potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.1706.

År 2050 skulle priset på Exotic Markets potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.9068.