Baserat på din prognos, kan Credia Layer potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.03359 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Credia Layer potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.035269 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för CRED $ 0.037032 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för CRED $ 0.038884 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CRED $ 0.040828 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CRED $ 0.042870 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Credia Layer potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.069831.

År 2050 skulle priset på Credia Layer potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.113747.