Baserat på din prognos, kan Openverse Network potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 7.173 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Openverse Network potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 7.5316 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för BTG $ 7.9082 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för BTG $ 8.3036 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BTG $ 8.7188 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BTG $ 9.1547 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Openverse Network potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 14.9121.

År 2050 skulle priset på Openverse Network potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 24.2903.