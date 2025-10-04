2025-10-05 Sunday

Kryptonyheter

Ta del av de hetaste kryptonyheterna och marknadsuppdateringarna
LILPEPE crypto price prediction for 2025–2026 bull run

Little Pepe gains momentum as 2025–2026 crypto bull run approaches, attracting widespread attention. Many experts think the crypto market is gearing up for the biggest bull run in history. Bitcoin halving cycles, institutional inflows, and more explicit rules allow the…
Tron Bull
BULL$0,002015-0,44%
Pepe
PEPE$0,00000974-3,75%
GAINS
GAINS$0,02418+2,89%
Crypto.news2025/10/04 02:42
Walmart-Backed Fintech Onepay to Launch Crypto Trading and Custody Services

Onepay, majority-owned by Walmart, plans to launch cryptocurrency trading and custody within its app later this year. Integrating Crypto Into the Retail Ecosystem The fintech firm Onepay, which is majority-owned by Walmart, is reportedly set to expand its services by introducing cryptocurrency trading and custody on its mobile application. The move, expected to roll out […]
BRC20.COM
COM$0,013424-7,63%
RWAX
APP$0,001938-4,71%
Helium Mobile
MOBILE$0,000346-4,23%
BitcoinEthereumNews2025/10/04 02:20
FLOKI Debuts Europe’s First BNB Meme Coin ETP for Crypto Access

FLOKI debuts Europe's first regulated BNB Chain meme coin ETP on Spotlight. MiCAR compliance boosts FLOKI's institutional adoption across the European region. Valhalla PvP game launches a $150K tournament, driving FLOKI ecosystem use. FLOKI has launched the first regulated exchange-traded product for a BNB Chain meme coin in Europe. The Valour Floki SEK ETP went live on Sweden's Spotlight Stock Market on October 2, 2025, issued by Valour, a subsidiary of DeFi Technologies. The product provides both institutional and retail investors with regulated exposure to FLOKI without the need for direct token custody or wallet management. This makes FLOKI only the second meme coin after Dogecoin to achieve institutional-grade product access through a European ETP. THE FIRST FLOKI ETP GOES LIVE IN EUROPE The first $FLOKI ETP is now live in Europe, making Floki the first and only BNB chain project to secure an ETP listing besides $BNB itself — a big feat, especially as it coincides with BNB season. The product, named Valour Floki (FLOKI)… pic.twitter.com/LkTc1DaIBG — FLOKI (@FLOKI) October 3, 2025 The Valour Floki SEK trades in Swedish Krona (SEK) with a 1.9% annual management fee. The product opened at 16.17 SEK and maintains full MiCAR compliance following approval from the European Securities and Markets Authority (ESMA). MiCAR Compliance Establishes Regulatory Foundation FLOKI achieved a regulatory milestone in July 2025 by becoming the first cryptocurrency to register a MiCAR-compliant white paper with ESMA. This compliance framework provides legal admission to all regulated EU trading platforms and enhances institutional credibility. The Markets in Crypto-Assets Regulation compliance positions FLOKI for broader institutional adoption across European markets. The ETP is the first of multiple regulated products expected to drive FLOKI adoption among institutional and retail participants. Valhalla Tournament Offers $150,000 Prize Pool FLOKI's play-to-earn game, Valhalla, is hosting its first official…
FLOKI
FLOKI$0,00010513+15,80%
Binance Coin
BNB$1 152,27-1,65%
Memecoin
MEME$0,002439-4,24%
BitcoinEthereumNews2025/10/04 02:12
Shiba Inu Up 6% In 1 Week—But It's Just The 'Accumulation Phase'

Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) is up 6% on the week, with a potential bigger breakout in the making.read more
BitShiba
SHIBA$0,000000000606+11,80%
1
1$0,007653+17,52%
SHIBAINU
SHIB$0,00001236-2,13%
Coinstats2025/10/04 02:08
Bored Ape NFTs Are Not Securities, Court Rules in Landmark Decision

A federal judge in California has ruled the once-ubiquitous NFT collection does not violate securities laws, capping years of legal uncertainty.
ApeCoin
APE$0,5634-2,61%
Notcoin
NOT$0,001592-2,80%
NFT
NFT$0,0000004337-0,04%
Coinstats2025/10/04 02:06
LINK Rally: Can Chainlink Break Toward $47 Soon?

Chainlink (LINK) trades near $22 after a 10% weekly gain. Analysts track $47 targets as on-chain growth and technical signals support momentum.
Chainlink
LINK$22,06-2,21%
SOON
SOON$0,5092+3,09%
NEAR
NEAR$2,932-3,83%
CryptoPotato2025/10/04 02:03
SBSB’s guide to choosing an ideal jurisdiction for crypto startup

With MiCA set to transform Europe’s crypto market in 2026, SBSB FinTech Lawyers help startups navigate licensing, AML/CTF rules, and jurisdiction strategy. As 2026 approaches, cryptocurrency startups in Europe face a pivotal moment. The full implementation of the MiCA Regulation…
Startup
STARTUP$0,005353-14,48%
CryptoTradingFund
CTF$0,2-1,81%
Crypto.news2025/10/04 02:02
Dogecoin koers boven crucial $0,251 niveau – traders mikken op doorbraak naar $0,264

Oktober heeft zijn bijnaam Uptober nu al waargemaakt. In slechts een aantal dagen tijd wist het grootste gedeelte van de cryptomarkt namelijk aanzienlijke winsten te noteren. In 24 uur tijd wist de market cap van de hele markt al met 1,5% te stijgen richting de $ 4,14 biljoen. Grootheden zoals Bitcoin stegen ook al meer dan 10% en ook Ethereum maakte indruk met een stijging van 14%. Bitcoin en Ethereum koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Een van de grote winnaars binnen deze cryptomarkt was echter Dogecoin. Dit project steeg namelijk al meer dan 14,14%. Eind september testte Dogecoin zijn ondersteuning bij de $ 0,20 nog, sindsdien is het al meer dan 25% gestegen. Het zorgde ervoor dat deze Dogecoin koers boven de belangrijke $ 0,251 uitkwam. Standhouding boven dit niveau lijkt nu aanhoudende winsten mogelijk te maken. Oktober heeft zijn bijnaam Uptober nu al waargemaakt. In slechts een aantal dagen tijd wist het grootste gedeelte van de cryptomarkt namelijk aanzienlijke winsten te noteren. In 24 uur tijd wist de market cap van de hele markt al met 1,5% te stijgen richting de $ 4,14 biljoen. Grootheden zoals Bitcoin stegen ook al meer dan 10% en ook Ethereum maakte indruk met een stijging van 14%. Bitcoin en Ethereum koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Een van de grote winnaars binnen deze cryptomarkt was echter Dogecoin. Dit project steeg namelijk al meer dan 14,14%. Eind september testte Dogecoin zijn ondersteuning bij de $ 0,20 nog, sindsdien is het al meer dan 25% gestegen. Het zorgde ervoor dat deze Dogecoin koers boven de belangrijke $ 0,251 uitkwam. Standhouding boven dit niveau lijkt nu aanhoudende winsten mogelijk te maken. Dogecoin koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Dogecoin nieuws: Dogecoin koers doorbreekt belangrijk weerstandsniveau Nu de DOGE koers voorbij zijn weerstand van de $ 0,251 is gestegen, lijkt er een aanzienlijke opmars voor Dogecoin mogelijk te zijn. Definitieve standhouding boven dit niveau kan namelijk een koersrally in gang zetten. Vanaf dit niveau kan er verder gestegen worden richting de weerstand van de $ 0,262. Zolang de Dogecoin koers in staat is om deze ondersteuning rond de $ 0,251 in stand te houden, kan het meerdere pogingen doen om zijn weg omhoog voort te zetten. Een stijging richting de $ 0,34 lijkt in dat geval nabij te zijn. Als er nu gekeken wordt naar technische indicatoren, heeft de recente koersstijging ervoor gezorgd dat er voornamelijk koopsignalen zijn terug te vinden. Op dit moment geeft alleen de momentum indicator namelijk nog een verkoopsignaal af. De koers is nu echter boven al zijn EMA’s uitgestegen en ook de RSI is begonnen aan een stijging richting het gebied van hoge koopdruk. De nabije toekomst voor Dogecoin ziet er dan ook erg optimistisch uit. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Altcoin season kan Dogecoin aan grote winsten helpen Nu de Dogecoin koers zich in een optimistische fase bevindt, gaat een nieuwe altcoin season erg interessant worden voor DOGE. De altcoin season index bevindt zich op dit moment rond de 71, wat betekent dat een altcoin season nabij lijkt te zijn. Altcoin season index bevindt zich op 71 – bron: Blockchaincenter Als meme coin kan Dogecoin excelleren tijdens een altcoin season. Als een altcoin season plaatsvindt tijdens deze optimistische fase voor Dogecoin kunnen winsten richting de $ 0,48 zeker een mogelijkheid worden. Dogecoin is in het geval van een altcoin season zeker niet het enige meme coin project dat dat grote winsten door kan maken. Juist een nieuw crypto project met een lage market cap dat zich voortbouwt op Dogecoin kan in dat geval namelijk indruk gaan maken. Een voorbeeld van een dergelijk project is Maxi Doge, een nieuwe crypto die in korte tijd al een grote community van investeerders wist op te bouwen. Maxi Doge ($ MAXI) – sterkere neefje van DOGE Maxi Doge bevindt zich nog in zijn presale fase, maar wist tijdens deze presale fase al indruk te maken met zijn hilarische vormgeving en duidelijke tokenomics. Dit zorgde ervoor dat er binnen korte tijd meer dan $ 2 miljoen aan investeringen werd opgehaald. Maxi Doge vormt het sterkere neefje van DOGE. Dit betekent dat het schattige Doge meme transformeert in een brute bodybuilder versie. Op deze manier omarmt het de zogenaamde gymbro cultuur. Ook zet dit project volledig in op x1000 meme coin mogelijkheden. Op deze manier omarmt het de gemiddelde mindset van een meme coin trader. Over +$2.5M raised. We digging for those green candles , fam. pic.twitter.com/kOa2FRFFoB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 1, 2025 Naast deze hilarische vormgeving maakte Maxi Doge ook indruk via zijn duidelijke tokenomics. Dit project heeft namelijk duidelijk aangegeven dat het een totale token voorraad heeft van iets meer dan 150 miljard tokens, en dat 40% hiervan te koop zal zijn tijdens de presale fase. De resterende token voorraad wordt verdeeld over 25% voor het Maxi fonds, 40% voor marketing, 15% voor liquiditeit, 15% voor ontwikkeling en 5% voor staking en beloningen. De presale van Maxi Doge heeft inmiddels al meer dan $ 2,7 miljoen aan investeringen weten op te halen. Een duidelijk signaal dat men onder de indruk is van dit project. Deze presale maakt gebruik van de stijgende prijsstrategie. Dit betekent dat investeerders nu nog maar kort de tijd hebben om $MAXI token te kopen tegen de lage prijs van $ 0,00002605 per stuk. Investeerders zullen zich daarom moeten haasten om zich aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project. Nu naar Maxi Doge Het bericht Dogecoin koers boven crucial $0,251 niveau – traders mikken op doorbraak naar $0,264 is geschreven door Joeri van Kuppeveld en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
OP
OP$0,7232-3,19%
niggaliquid
NL$0,00153+7,67%
Cross The Ages
CTA$0,04059+0,81%
Coinstats2025/10/04 02:01
Whale Watch: $8B in Bitcoin Accumulated While Smart Money Shifts Into MAGACOIN FINANCE Presale

The crypto market is showing a familiar pattern of whale activity and investor rotation. On one side, Bitcoin whales are quietly building positions again, pulling billions of dollars' worth of BTC off exchanges. On the other, smart money is shifting into the MAGACOIN FINANCE presale, signaling that investors are not only accumulating Bitcoin but also […]
Smart Blockchain
SMART$0,004329-4,79%
FINANCE
FINANCE$0,001446-11,61%
Bitcoin
BTC$122 176,66+0,15%
Coinstats2025/10/04 02:00
Google Cloud Partnership Boosts Cardano’s Midnight Privacy Chain as ADA Price Eyes Mega Move

Cardano-backed privacy blockchain Midnight has announced a partnership with Google Cloud to advance zero-knowledge technology and power the “next generation of digital systems.”
Cloud
CLOUD$0,12513-2,26%
Cardano
ADA$0,8405-3,07%
Movement
MOVE$0,1135-4,30%
Coinstats2025/10/04 01:59
