How High Can Bitcoin Fly Amid Geopolitical Calm?

The post How High Can Bitcoin Fly Amid Geopolitical Calm? appeared on BitcoinEthereumNews.com. In a moment of eased tensions among global powers—the United States, China, and Russia—Bitcoin‘s value is nearing an unprecedented $124,000. This surge incites discussion about whether this level can be sustained or if it will trigger a downturn, particularly affecting altcoins. Continue Reading:How High Can Bitcoin Fly Amid Geopolitical Calm? Source: https://en.bitcoinhaber.net/how-high-can-bitcoin-fly-amid-geopolitical-calm
2025/10/04 02:47
Ethereum Targets 4.6K Breakout After Testing Major Liquidity Clusters Near 4K

Ethereum retests key $4K liquidity levels and eyes $4.6K breakout as analysts see potential for new highs in Q4. Ethereum has regained strength in early October, with price action drawing attention to key resistance levels. After recovering from late September lows, Ethereum is moving closer to the $4,500 zone. Analysts suggest that Ethereum’s next breakout […] The post Ethereum Targets 4.6K Breakout After Testing Major Liquidity Clusters Near 4K appeared first on Live Bitcoin News.
2025/10/04 02:30
Ripple’s XRP en RLUSD vs Visa’s stablecoin: strijd om $200 miljard-markt

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De strijd tussen Ripple en Visa ontpopt zich om de toekomst van grensoverschrijdende betalingen. Visa kondigt een pilot aan met stablecoins binnen zijn Visa Direct-platform. Tegelijkertijd breidt Ripple zijn strategie uit met zowel XRP als de recent gelanceerde RLUSD stablecoin. De inzet: een markt die is geschat op meer dan $200 miljard per jaar. Visa zet in op stablecoin-prefunding Decennialang waren internationale betalingen afhankelijk van trage en dure systemen. Bedrijven moesten grote sommen geld vooraf stallen om transacties te kunnen afwikkelen. Met de nieuwe pilot wil Visa Direct dit model doorbreken via prefunding met stablecoins. Bedrijven kunnen stablecoins deponeren bij Visa Direct, waarna deze direct beschikbaar komen voor uitbetalingen in lokale valuta. Dit verkort de afwikkeltijd van dagen naar minuten en maakt het mogelijk om werkkapitaal efficiënter te beheren. Chris Newkirk, President van Commercial & Money Movement Solutions bij Visa, zegt hierover: “Grensoverschrijdende betalingen zitten al veel te lang vast in verouderde systemen. Met deze integratie leggen we de basis om geld wereldwijd direct te verplaatsen en bedrijven meer keuze te geven in hoe zij betalen.” Hoewel Visa nog niet bekendmaakt welke stablecoins in de pilot zijn te gebruiken, verwacht het bedrijf in 2026 bredere beschikbaarheid. De stap bouwt voort op eerdere experimenten met crypto-betaalkaarten en samenwerkingen met Circle rond stablecoin settlements. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ripple’s XRP en RLUSD vs Visa’s stablecoin: strijd om $200 miljard-markt document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ripple tweesporenstrategie: XRP én RLUSD Waar Visa experimenteert met stablecoin-integratie, zet Ripple in op een dubbele aanpak. Sinds 2012 is XRP ontwikkeld als brugvaluta voor grensoverschrijdende betalingen. Het netwerk verwerkt transacties in slechts 3-5 seconden met minimale kosten van $0,0002, een scherp contrast met traditionele SWIFT-transfers die dagen duren en aanzienlijk duurder zijn. Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL) gebruikt XRP om de noodzaak van pre-funded nostro-accounts te elimineren. Daarmee komt er kapitaal vrij dat normaal gesproken vastzit bij banken. Ripple claimt dat via RippleNet inmiddels meer dan $70 miljard aan betalingen zijn verwerkt in meer dan 90 markten, met deelname van instellingen als Santander, SBI Holdings, PNC Bank en MUFG. Daarnaast lanceerde Ripple recent RLUSD, een eigen stablecoin die complementair is aan XRP. Deze stablecoin biedt instellingen stabiliteit, terwijl XRP snelheid en liquiditeit toevoegt. Samen vormen zij een infrastructuur die traditionele rails moet vervangen. CEO Brad Garlinghouse stelt dat XRP binnen vijf jaar tot 14% van de huidige SWIFT-volumes kan overnemen. Dat kan een fundamentele verschuiving betekenen in de manier waarop geld internationaal stroomt. Strijd om de toekomst van cross-border finance De vraag wie de grensoverschrijdende betalingsmarkt gaat domineren, is daarmee volledig open. Visa beschikt over een wereldwijd netwerk en enorme institutionele aanwezigheid, terwijl Ripple al een bewezen technologie en groeiende bankintegraties heeft. Voor bedrijven betekent de opkomst van zowel stablecoins als blockchain-gestuurde oplossingen een toekomst van snellere, goedkopere en flexibelere betalingen. Eindgebruikers blijven hun geld gewoon in lokale valuta ontvangen, maar de infrastructuur achter die betalingen ondergaat een stille revolutie. De komende jaren zullen uitwijzen wie de $200 miljard-markt naar zich toetrekt: de gevestigde gigant Visa, of de blockchain-uitdager Ripple met zijn tweesporenstrategie. Wat zijn de verschillen tussen Ripple en Visa? Wat zijn de verschillen en hoe kan Ripple Visa uitdagen? Technologie & snelheid XRP Ledger verwerkt transacties in 3-5 seconden met extreem lage kosten ($0,0002). Visa’s pilot met stablecoin-prefunding is wel sneller dan SWIFT, maar het blijft afhankelijk van Visa’s eigen rails en integratie met banken. Ripple heeft dus native blockchain-snelheid, terwijl Visa vooral een upgrade van bestaand systeem biedt. Kapitaal-efficiëntie Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL) gebruikt XRP als brugvaluta en elimineert de noodzaak van nostro-accounts (vooraf geld parkeren in elk land). Dit kan miljarden aan vastgezet kapitaal vrijmaken. Visa’s stablecoin-prefunding verbetert wel de liquiditeit, maar vereist nog steeds dat instellingen stablecoins bij Visa storten. Ripple biedt dus meer kapitaalvrijheid. Duale strategie: XRP + RLUSD Ripple combineert XRP (snel, liquide, grensoverschrijdend) met RLUSD (stabiel, compliance-vriendelijk). Visa heeft (voorlopig) alleen stablecoins in testfase. Ripple biedt al een volwassen ecosysteem waarin beide oplossingen samenwerken. Track record & partners Ripple heeft al grote banken en instellingen als Santander, SBI Holdings, MUFG en PNC Bank aan boord via RippleNet (meer dan $70 miljard aan volume in 90+ markten). Visa heeft natuurlijk een wereldwijd netwerk, maar hun stablecoin-pilot is nog beperkt in schaal en partners. Ripple heeft dus al praktijkervaring. Regulatoire voorsprong Ripple’s juridische overwinning tegen de SEC in 2023 gaf XRP meer duidelijkheid in de VS dan veel andere crypto’s. RLUSD kan zich positioneren als compliance-first stablecoin, wat banken en toezichthouders vertrouwen geeft. Visa moet nog laten zien dat hun gekozen stablecoins voldoen aan alle eisen wereldwijd. Netwerkeffect en schaal Ripple’s focus ligt volledig op cross-border payments, terwijl Visa een bredere agenda heeft (kaarten, betalingen, stablecoins als extra). Dit kan Ripple meer scherpte en specialisatie geven in het domineren van dit niche-segment. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ripple’s XRP en RLUSD vs Visa’s stablecoin: strijd om $200 miljard-markt is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
2025/10/04 02:16
Ethereum Reaches 2-Week High Near $4.5K, Analysts Set $5k as Next Target

Ethereum Reaches 2-Week High Near $4.5K, Analysts Set $5k as Next Target

Ethereum (ETH) price traded near $4,450 on Oct. 3 after the token spiked above $4,550 for the first time in two weeks. ETH price’s recovery gained traction as traders treated ETH as a relatively safe haven during the U.S. government shutdown. However, it seems $4,500 is still a difficult hill to climb for bulls, with […] The post Ethereum Reaches 2-Week High Near $4.5K, Analysts Set $5k as Next Target appeared first on CoinChapter.
2025/10/04 02:07
BlockchainFX vs Bitcoin Hyper vs Little Pepe: A Deep Dive Into Q4’s Hottest Crypto Presales

BlockchainFX vs Bitcoin Hyper vs Little Pepe: A Deep Dive Into Q4’s Hottest Crypto Presales

Detail: https://coincu.com/pr/blockchainfx-vs-bitcoin-hyper-vs-little-pepe-a-deep-dive-into-q4s-hottest-crypto-presales/
2025/10/04 02:00
Unverified Trump Statement Circulates, No Confirmed Source

Unverified Trump Statement Circulates, No Confirmed Source

Detail: https://coincu.com/news/unverified-trump-statement-gaza/
2025/10/04 01:59
Interview | Bitcoin lending will x10 by 2028: Maple CEO

Interview | Bitcoin lending will x10 by 2028: Maple CEO

Sid Powell, CEO of Maple Finance, says that Bitcoin lending will reach $200 billion, and that BTC is this generation’s wealth engine. Maple Finance has quietly grown into one of the biggest players in crypto credit. Sid Powell, CEO of…
2025/10/04 01:55
Why Tapzi is the Best Crypto To Buy Today as the Weekend Kicks Off

Why Tapzi is the Best Crypto To Buy Today as the Weekend Kicks Off

The post Why Tapzi is the Best Crypto To Buy Today as the Weekend Kicks Off appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News The crypto market thrives on narratives. Some crypto tokens capture attention through hype and memes. There are others that grab focus through solid fundamentals, while a few manage to strike a balance that positions them for long-term dominance. In today’s market cycle, three names are dominating the conversation as the best crypto to buy this weekend: BullZilla (BZIL), Cardano (ADA), and Tapzi (TAPZI). Each has its own unique appeal and draws investors. BullZilla draws in speculators with meme-driven excitement, and Cardano continues to build momentum with network upgrades. However, Tapzi has quickly emerged as one of the new best crypto to buy for 2025, thanks to its GameFi-first model and presale traction. But what is the biggest question for crypto investors – Which token will last? Meme cycles come and go, but sustainable utility and adoption usually decide who survives when the hype fades. That’s why the Tapzi vs. BullZilla rivalry, set against the backdrop of Cardano’s upgrades, has become such a key talking point. This isn’t just another round of presale buzz. It’s a battle of hype vs. substance, with the potential to define which altcoins dominate the rest of the year. Let’s break down what makes each project tick green, where the risks lie, and why Tapzi’s utility-driven model may be the strongest story of them all. Tapzi (TAPZI): The GameFi Challenger Breaking the Mold Tapzi isn’t another luck-based GameFi token. The team behind it saw the failures of earlier models — inflationary rewards, complex onboarding, bot farming, and hype without substance. To fix these problems, Tapzi was designed as a skill-to-earn platform. That means players stake tokens in head-to-head battles across simple, familiar games like Chess, Tic Tac Toe, or Rock-Paper-Scissors, and winners take home the rewards. Instead of depending on random outcomes, Tapzi rewards…
2025/10/04 01:55
BTC and ETH Options Expire Today: What It Means for the Broader Market and Why It Could Fuel Zexpire’s Rally

BTC and ETH Options Expire Today: What It Means for the Broader Market and Why It Could Fuel Zexpire’s Rally

More than $4.3B in Bitcoin and Ethereum options expire today, shaking the crypto market. Discover what it means for BTC and ETH prices — and how Zexpire, a 0DTE DeFi protocol, could capture the retail options boom with its $ZX token.
2025/10/04 01:52
Uranium Energy Corp. ($UEC) Stock: Prices $204 Million Public Offering to Fund U.S. Refining Expansion

Uranium Energy Corp. ($UEC) Stock: Prices $204 Million Public Offering to Fund U.S. Refining Expansion

TLDR Uranium Energy stock traded at $13.28, down 2.89%, after announcing a $204 million share offering. Offering priced at $13.15 per share, with Goldman Sachs as underwriter. Proceeds to fund a new U.S. uranium refining and conversion facility. UEC stock surged 200% over six months, with a one-year gain of 99.55%. Analyst price targets range [...] The post Uranium Energy Corp. ($UEC) Stock: Prices $204 Million Public Offering to Fund U.S. Refining Expansion appeared first on CoinCentral.
2025/10/04 01:51
