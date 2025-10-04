2025-10-05 Sunday

A trader bought 4 for $3060, with a total profit of about $2 million

According to a report from Lookonchain on October 4th, address 0x872a purchased 16.86 million 4TOKEN tokens for 3 BNB (approximately $3,060) and later sold 5.12 million 4TOKEN tokens for 110 BNB tokens (approximately $118,700). The user still holds 11.75 million 4TOKEN tokens (approximately $1.88 million), resulting in a cumulative profit of approximately $2 million.
PANews2025/10/04 17:40
Coinbase Applies for OCC Trust Charter Amid Crypto Evolution

The post Coinbase Applies for OCC Trust Charter Amid Crypto Evolution appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: Coinbase seeks national trust charter with the OCC, enhancing regulatory oversight. Increase in institutional adoption likely amid clearer regulations. COIN stock surged by 2.14% following the announcement. Coinbase applied for a national trust charter with the U.S. Office of the Comptroller of the Currency to streamline regulatory oversight and enhance digital asset integration into traditional finance. The move signals increased regulatory clarity, potentially boosting institutional adoption and impacting major cryptocurrencies like USDC, ETH, and BTC. Coinbase Embraces Regulatory Evolution with OCC Trust Charter Bid Coinbase’s application for a national trust charter seeks to streamline federal regulatory oversight, enhancing digital asset integration within traditional finance. Greg Tusar, Coinbase’s VP of Institutional Products, emphasized, “An OCC charter will streamline oversight for new offerings and enable continued innovation to integrate digital assets into traditional finance. We’re not the first crypto company to seek a federal charter, and we won’t be the last.” Regulatory changes facilitated by this application could enhance market confidence and encourage institutional adoption. Coinbase aims to expand its offerings, focusing on compliance and transparency, notably affecting stablecoins like USDC through partnerships and shared revenue models. Market reactions were positive, with Coinbase’s stock price rising by 2.14% to $380.02 before minor after-hours adjustments. Community sentiment on social platforms acknowledged this as a significant step towards nationwide regulatory clarity and consumer protection. Trust Charter Applications Set Precedent for Institutional Crypto Growth Did you know? Applicants for an OCC trust charter, such as Anchorage Digital and Ripple, have enabled secure custody and settlement, demonstrating a precedent for similar crypto firms. As reported by CoinMarketCap, USDC currently holds a market cap of $75.38 billion, with a circulating supply of 75.40 billion tokens. Recent price trends indicate a slight decrease, with a 1.03% drop over 24 hours, reflecting a minor market consolidation. USDC(USDC),…
BitcoinEthereumNews2025/10/04 17:33
TRON News Today: Price Stays Flat as BlockchainFX Presale Becomes the Most Viral Crypto in 2025

What if you missed Ethereum at $1 or Solana under $0.80? The regret of skipping those top 100x crypto presales still lingers for many. Today, BlockchainFX (BFX) is being called the best crypto presale 2025 and your second chance at life-changing returns. Unlike random meme projects, BFX is already live, audited, and generating revenue. With […] The post TRON News Today: Price Stays Flat as BlockchainFX Presale Becomes the Most Viral Crypto in 2025 appeared first on Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews2025/10/04 17:01
Here's why Bitcoin's $124K retest is unlike past BTC ATHs

BTC bulls vs bears: Inside the battle lines drawn at $124k.
Coinstats2025/10/04 17:00
Federal Court Declares BAYC NFTs and ApeCoin are Not Securities

NFTs and ApeCoin are not classified as securities, says U.S. federal court. Continue Reading:Federal Court Declares BAYC NFTs and ApeCoin are Not Securities The post Federal Court Declares BAYC NFTs and ApeCoin are Not Securities appeared first on COINTURK NEWS.
Coinstats2025/10/04 16:59
Unipcs spends $1.28 million to buy 4 tokens

PANews reported on October 4 that according to Onchain Lens monitoring, Unipcs borrowed USDT through ASTER yesterday and spent 1.28 million USDT today to purchase 7.468 million 4 tokens at a price of US$0.17 per token.
PANews2025/10/04 16:50
REX-Osprey's Crypto ETFs Surge to $500M AUM-The Crypto World Is Watching

REX-Osprey’s crypto ETFs hit $500M AUM, reshaping digital investments. Dogecoin and XRP ETFs boost REX-Osprey to $500M milestone. Crypto ETF surge shows growing demand for diversified digital assets. REX-Osprey has reached a significant milestone, surpassing $500 million in assets under management (AUM) with its innovative suite of crypto exchange-traded funds (ETFs). The surge in AUM follows the launch of the firm’s Dogecoin and XRP ETFs, which have rapidly attracted investor interest, highlighting the growing demand for crypto investment options in the U.S. Also Read: Samsung Expands Crypto Partnership with Coinbase for Galaxy Users Expanding the Crypto Investment Landscape This success comes shortly after REX-Osprey debuted its flagship $SSK ETF, the first U.S.-based Solana staking ETF. Since then, the firm has been expanding its portfolio, offering new products that focus on Ethereum, XRP, and Dogecoin, cementing its position as a key player in the rapidly evolving crypto ETF space. The firm’s recent addition of $XRPR, a U.S. spot Dogecoin ETF, and $ESK, an Ethereum staking-focused ETF, are part of its strategy to provide diversified exposure to both spot crypto assets and staking strategies. Growing Demand for Diversified Crypto Exposure The $500 million milestone underscores how quickly the market for crypto ETFs is growing, as investors continue to seek out ways to access digital assets through more traditional investment vehicles. REX-Osprey’s ability to attract such substantial capital in a short time frame reflects both the rising demand for diversified crypto exposure and the trust that investors are placing in these new financial products. With traditional financial products struggling to keep pace with the rapid growth of digital assets, firms like REX-Osprey are stepping in to fill the gap. Their successful ETFs are positioning them at the forefront of this emerging market, drawing attention from investors, analysts, and competitors alike. As the crypto world watches, REX-Osprey’s $500 million AUM milestone signals that the future of crypto ETFs is just beginning to take shape. Also Read: Saylor’s Bitcoin Bet: Strategy’s $96 Billion Dream Nears Reality The post REX-Osprey’s Crypto ETFs Surge to $500M AUM-The Crypto World Is Watching appeared first on 36Crypto.
Coinstats2025/10/04 16:38
Tether, Antalpha Seek $200M for Tokenized Gold Treasury Initiative

Tether and crypto miner lender Antalpha are seeking to raise at least $200 million for a new digital asset treasury vehicle focused on tokenized gold.
Coinstats2025/10/04 16:23
Cardano koers eind 2025: ChatGPT voorspelt $4 – ADA 400% rally komst?

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Cardano koers staat volop in de belangstelling. Volgens een voorspelling van ChatGPT kan de ADA koers eind 2025 oplopen naar $ 4. Dat zou een stijging betekenen van bijna 400% vanaf het huidige niveau. Wat gaat Cardano doen om dat scenario waar te maken en waarom stijgt Cardano niet nu al sneller mee met de markt? ETF instroom als eerste katalysator Een belangrijk deel van de bull case voor ADA ligt bij institutionele beleggers. Hashdex en andere vermogensbeheerders hebben ETF aanvragen lopen en de instroom van nieuw kapitaal kan de koers direct versterken. Als Bitcoin en Ethereum al miljarden via ETF’s aantrekken, kan ook een Cardano fonds geldstromen losmaken die het project meer liquiditeit en zichtbaarheid geven. BREAKING: Cardano $ADA has been included in the Hashdex NASDAQ Crypto Index U.S. ETF $NCIQ – This signals strong institutional adoption across the industry for Cardano as a secure & decentralized smart contract platform. U.S. Cardano $ADA spot ETF next! pic.twitter.com/Y9TrVNruJX — $handle (@adahandle) October 1, 2025 Zonder die instroom blijft ADA afhankelijk van retail en een trouwe community, maar dat is niet genoeg om richting $ 4 te bewegen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met manieren om geld te verdienen met crypto. Partnerschappen moeten meer opleveren Naast ETF’s wijst ChatGPT naar het partnership tussen Cardano en NEAR. Het idee is dat beide netwerken bruggen bouwen en elkaars gebruikers aantrekken. Als dit daadwerkelijk leidt tot meer apps, meer transacties en meer actieve adressen, kan dat de adoptie van ADA nieuw leven inblazen. Cardano x NEAR Intents is LIVE Swap $ADA across 20+ chains and 100+ assets such as, $BTC, $ETH, $SOL, $USDC, $USDT, and more ⛓️ No bridges AI-ready Privacy-first infra Powered by NEAR Intents pic.twitter.com/hbOIhXrPAd — NEAR Protocol (@NEARProtocol) September 30, 2025 Tot nu toe zijn er veel aankondigingen gedaan, maar het bewijs van dagelijks gebruik ontbreekt. Hydra upgrade cruciaal voor schaal Hydra, de schaaloplossing van Cardano, moet ervoor zorgen dat transacties sneller en goedkoper worden. Het concept bestaat al jaren, maar de toepassing blijft beperkt. Mocht Hydra eindelijk breed gebruikt worden, dan kan dat ADA aantrekkelijk maken voor DeFi en stablecoins. Zonder zo’n upgrade loopt Cardano het risico verder achter te raken op concurrenten als Solana en Ethereum, waar schaalbaarheid al tastbaarder is. Historische pumps tonen potentie Wie terugkijkt naar 2021 ziet dat ADA enorme sprongen kan maken. In minder dan een jaar ging de prijs naar $ 3,10, een stijging van meer dan 3.000%. Dat gebeurde tijdens een bullmarkt waarin liquiditeit overvloedig aanwezig was en Cardano volop in de schijnwerpers stond. Cardano past cycles: 2017 ~50x 2021 ~17x 2025 ~? pic.twitter.com/X2yxrhp0qA — TapTools (@TapTools) September 18, 2025 Een herhaling van dat scenario lijkt lastig, maar niet onmogelijk. Voorstanders wijzen erop dat de community groot en loyaal is en dat er nog steeds sterke ontwikkelaars aan de blockchain bouwen. Waarom stijgt Cardano niet nu al? Het grootste probleem is de lage activiteit op het netwerk. De totale waarde in Cardano’s DeFi is klein vergeleken met Ethereum of Solana. Veel ontwikkelaars kiezen blockchains waar meer volume en gebruikers zijn. Dat vertaalt zich in minder transacties en lagere fees. Zo lang dat niet verandert, blijft de vraag waarom stijgt Cardano niet relevant. ADA wordt wel gezien als veilige optie voor de lange termijn, maar mist nog de katalysator die nieuwe investeerders aantrekt. Roadmap naar $ 4 Voor een koers van $ 4 in 2025 is een duidelijke route nodig. Ten eerste is de goedkeuring van een ETF en aantoonbare instroom van kapitaal nodig. Ten tweede moet er een succesvolle uitrol van het NEAR partnership zijn met zichtbare adoptie. Ten derde moet Hydra echt werken en voor meer transacties zorgen. Als deze stappen in 2025 slagen, en de markt in bull modus blijft, kan een koers van $ 4 haalbaar zijn. Worden de beloftes niet ingelost, dan blijft ADA hangen in het huidige speelveld. Lees ook ons artikel over Meme coins naar $81 Miljard. Technisch beeld Cardano koers Op de grafieken is $ 0,95 de eerste serieuze weerstand. Daarna liggen doelen bij $ 1,27, $ 1,80 en $ 2,47. Voor $ 4 is een doorbraak boven $ 3,10, de oude all time high, onvermijdelijk. Onder $ 0,75 wordt het gevaarlijk, want dan kan de koers wegzakken richting $ 0,66 of lager. Steun en Weerstand Cardano koers – bron: TradingView Het komende jaar zal bepalen of ADA hogere bodems weet te vormen en structureel richting die $ 4 kan bewegen. 400% rally voor Cardano? De voorspelling van ChatGPT dat de Cardano koers eind 2025 naar $ 4 kan stijgen, klinkt ambitieus maar niet onrealistisch. Historie laat zien dat ADA enorme sprongen kan maken. Maar de crypto moet nu bewijzen dat het netwerk echt groeit. Zonder ETF instroom, zonder gebruik van Hydra en zonder sterke partnerschappen blijft de vraag wat gaat Cardano doen belangrijker dan ooit. Voorlopig is dit Cardano nieuws vooral een roadmap. Het pad ligt klaar, maar de uitvoering bepaalt of de ADA koers echt een 400% rally kan neerzetten. Crypto’s minen vanaf je telefoon Naast de explosieve koersstijging van Cardano die volgens ChatGPT in het verschiet is laat hij ook nog een nieuwe lucratieve trend weten die snel aan populariteit wint. Crypto’s minen is natuurlijk al jaren bekend, maar was voor velen niet toegankelijk door de aanschaf van de dure apparatuur. Pepe live streaming his secret mine shaft ⛏ You just KNOW the best nodes are there. pic.twitter.com/cF6wLGfQ24 — PEPENODE (@pepenode_io) September 29, 2025 Het nieuwe project Pepenode ($PEPENODE) maakt het toegankelijk voor iedereen via de mobiele mining game die je tijdens de presale al kunt spelen. Bij elke upgrade die binnen het spel gedaan wordt, wordt ook 70% van de ingezette tokens vernietigd. Voor vroege investeerders is er naast het minen ook de mogelijkheid om je $PEPENODE tokens te staken tegen het hoge jaarlijkse rendement van meer dan 800%. Je hebt nog even de tijd om je eerste $PEPENODE tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging. Nu naar Pepenode i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Cardano koers eind 2025: ChatGPT voorspelt $4 – ADA 400% rally komst? is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/04 16:16
Here's Exactly Why FLOKI Price Exploded 30%

The FLOKI price is absolutely smashing it today. The popular meme coin is one of the top gainers among the top 100 cryptocurrencies by market cap, surging more than 30% in the last 24 hours and pushing its valuation back above $1 billion. So, what’s behind this sudden move? Analyst Unpicks, who has more than
Coinstats2025/10/04 16:15
