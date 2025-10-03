2025-10-05 Sunday

Kryptonyheter

Ta del av de hetaste kryptonyheterna och marknadsuppdateringarna
MARA Boosts Its Bitcoin Reserves By Adding 373 BTC in September

Key Takeaways MARA Holdings, Inc. added 373 BTC to its reserves in September, reinforcing its position as the second-largest BTC holder. The corporates are showing increased interest in adding digital currencies to their reserves amid macroeconomic uncertainties. Although BTC and ETH remain the dominant choices, other altcoins such as Solana (SOL) are also gaining ground ... Read more The post MARA Boosts Its Bitcoin Reserves By Adding 373 BTC in September appeared first on BiteMyCoin.
Bitemycoin2025/10/04 20:35
Aqua Labs Launches $20 Million Global Growth Startup Support Program Focusing on AI+Web3 and RWA

PANews reported on October 4th that Aqua Labs announced the launch of the $20 million "Aqua Labs Startup Support Program," targeting growth-oriented projects that have been established for at least one year and have established product prototypes and initial users. Selected teams will receive initial funding of $500,000 to $1 million, as well as global market expansion, investment and financing matching, and brand support. Key areas of focus include the deep integration of AI and Web3, RWA and related infrastructure, and new financial paradigms. Outstanding projects may receive follow-up investment and introductions to sovereign wealth funds, family offices, and other institutions.
PANews2025/10/04 20:29
Samsung Partners With Coinbase To Bring Crypto To Galaxy Users

Consumer electronics giant Samsung has expanded its partnership with cryptocurrency exchange Coinbase to enable its Galaxy smartphone users to access crypto through the native Samsung wallet.
Cryptodaily2025/10/04 20:19
Breekt Solana koers binnenkort door $234 na weken van consolidatie?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Solana koers schommelt al enkele dagen binnen een krap prijsbereik. Het SOL token handelt rond $229 en liet over de afgelopen week een koerswinst van circa 13% zien. Deze beperkte beweging wijst op een fase van consolidatie, waarin de bulls en bears elkaar in evenwicht houden. De vraag is of Solana binnenkort krachtig boven deze prijszone kan uitbreken. Solana koers blijft tussen twee belangrijke niveaus De prijszone waarin Solana momenteel beweegt, wordt bepaald door twee duidelijke grenzen. Aan de onderkant ligt steun rond $223,50, waar de koers de afgelopen dagen meerdere keren opveerde. Aan de bovenkant bevindt zich weerstand rond $234,78, een niveau dat de SOL koers tot nu toe niet duurzaam wist te doorbreken. Zolang Solana tussen deze twee niveaus blijft handelen, spreken crypto-analisten van een consolidatiefase. In technische analyses betekent dit dat de koers zijwaarts beweegt na een eerdere trend, terwijl de marktpartijen op nieuwe richting wachten. De 24-uurs grafiek laat zien dat Solana al meerdere keren kortstondig boven deze weerstand probeerde te komen, maar telkens terugviel binnen de range. Dat wijst op een markt waarin de koop- en verkoopdruk elkaar nog steeds in balans houden. De structuur van de prijsbeweging binnen deze bandbreedte maakt het voor traders mogelijk om het gedrag van de bulls (kopers) en de bears (verkopers) goed te volgen. Most people are not ready for what $SOL is about to do next. Send it higher. pic.twitter.com/pLkjxRVM4i — Jelle (@CryptoJelleNL) October 3, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Breekt Solana koers binnenkort door $234 na weken van consolidatie? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Technische opbouw SOL koers wijst op langere accumulatiefase Op de SOL daggrafiek is een ronde bodemformatie zichtbaar, een patroon dat vaak duidt op een langdurige periode van accumulatie. Accumulatie betekent dat kopers langzaam maar gestaag tokens kopen, zonder dat de koers nog sterk stijgt. De vorming van deze ronde bodem begon maanden geleden en laat zien dat het vertrouwen in Solana geleidelijk terugkeert. Daarbij werden de bodems telkens iets hoger gevormd, wat op een toenemende koopinteresse wijst. Een belangrijk kenmerk van dit patroon is dat het meestal voorafgaat aan een grotere koersbeweging zodra de weerstand breekt. De herhaalde tests van het $234 prijsniveau tonen dat de bears hun grip verliezen. Zodra de Solana koers daarboven sluit, kan een nieuw prijsbereik ontstaan. De candle structuur op hogere tijdframes ondersteunt dit beeld. De reeks hogere lows geeft aan dat de bulls de controle behouden. Tegelijk blijft de weerstand sterk, waardoor het voor een definitieve doorbraak meer handelsvolume vereist. SOL blijft binnen een krap bereik handelen, wat de marktspanning verhoogt Sinds het herstel vanaf de steun bij $223 handelt de Solana koers binnen een zeer krappe bandbreedte van ongeveer $11. Dit duidt op een lage volatiliteit. Wanneer de volatiliteit toeneemt, volgt er vaak een scherpe koersbeweging omhoog of omlaag. De huidige prijsactie van het SOL token toont dat shortterm traders vooral inspelen op kleine schommelingen binnen deze range. Veel crypto handelaren gebruiken hierbij leverage posities om van beperkte koersbewegingen te profiteren. Dat vergroot het risico op plotselinge liquidaties zodra de koers uitbreekt. Het handelsvolume op de spotmarkt blijft stabiel, maar op derivaten platforms neemt de open interest licht toe. Dit suggereert dat er in afwachting van een duidelijke koersrichting steeds meer handelsposities worden opgebouwd. Een uitbraak boven de weerstand kan een korte termijn trend omslag bevestigen, terwijl een koersdaling onder de steun een nieuwe neerwaartse beweging kan starten. Beide scenario’s zijn technisch gezien goed te volgen via de zones die de markt nu al weken respecteert. Breder overzicht van de Solana netwerkactiviteit Naast de prijsgrafiek speelt ook de on-chain activiteit van het Solana netwerk een rol. Data van verschillende analyse platforms laat zien dat het aantal actieve wallets stabiel blijft. Het aantal nieuwe adressen groeit ook licht, wat duidt op een gestage toestroom van nieuwe gebruikers. Transactievolumes in DeFi protocollen op het Solana netwerk blijven consistent. Dat geeft aan dat de onderliggende activiteit gezond blijft, ondanks de zijwaartse koersbeweging. Voor lange termijn SOL holders is het vooral interessant dat de staking ratio van Solana licht stijgt. Dat betekent dat er meer tokens in het netwerk vastgezet worden, wat het aanbod op crypto exchanges verkleint. Dit kan op termijn invloed hebben op de prijsdynamiek, afhankelijk van de vraagzijde. Vooruitblik Solana koers: wanneer komt de volgende beweging? De Solana koers blijft nog steeds gevangen tussen twee duidelijke grenzen: steun bij $223 en weerstand bij $234. De prijs beweegt al dagen in dit smalle gebied zonder duidelijke richting. De technische structuur wijst op een opbouwfase waarin de bulls langzaam kracht verzamelen. Zodra deze consolidatie krachtig wordt doorbroken, zal de volgende candle waarschijnlijk bepalen welke richting de nieuwe trend inslaat. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Breekt Solana koers binnenkort door $234 na weken van consolidatie? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/04 20:16
Best New Crypto Presale To Watch as Chainlink’s $9.3M Reserve Sparks Rally, the Next Big Thing?

The post Best New Crypto Presale To Watch as Chainlink’s $9.3M Reserve Sparks Rally, the Next Big Thing? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Explore Tapzi’s presale, unique GameFi model, and why blockchain gaming and altcoins like Chainlink are gaining traction in 2025. A subtle tension has emerged this October across the digital asset space. Chainlink’s price compresses in a volatile band while its strategic reserve crosses $9.3 million, sending new signals to market watchers. Simultaneously, the Tapzi presale is not merely another entry in crypto newsfeeds: its skill-to-earn design disrupts blockchain gaming and lures fresh investment, especially as altcoins under one cent trend with speculative but substantial returns. The connection? A changing landscape, where investor psychology, technology, and tokenomics feed each other—Demand is driven as much by product-market fit as by narratives around presale innovation and tangible blockchain adoption. This best new crypto presale of 2025 is being applauded for its skill-to-earn GameFi approach. Priced under a cent, the Tapzi presale crypto could be the next big thing in the crypto space. Key Takeaways Tapzi presale leverages a unique skill-based, anti-cheat gaming model appealing to both gamers and crypto investors. Chainlink’s strategic reserve growth and ETF speculation signal institutional adoption and price volatility ahead. Tapzi’s fixed supply, staking features, and community DAO roadmap drive sustainability vs. speculative meme coins.Chainlink’s Strategic Reserve Surge and Market Implications Chainlink’s network sits in a rare position this season. Its strategic reserve has topped 417,000 LINK, valued at $9.3 million at an average cost basis of $22.51 per token as of the first week of October 2025. The most recent inflow brought over 46,000 LINK into its treasury, attracting attention from analysts who monitor the strengthening reserve as a signal of Chainlink’s long-term sustainability and utility. Alongside this, exchange reserves have dropped to six-year lows: supply is tightening even while more than 1,900 new wallets opened on October 1 alone. These network milestones reflect accelerating institutional…
BitcoinEthereumNews2025/10/04 20:01
Best Crypto to Buy Now as Solana Holds $232 and Chainlink Pushes Past $22 Analyst Resistance

As the final days of September approach, analysts are turning their attention to a select group of altcoins showing strong technical signals and meaningful fundamental developments. Solana (SOL) is holding steady near $232, while Chainlink (LINK) recently broke through $22, signaling momentum for the next market rally. In this environment, one emerging altcoin is gaining […] Continue Reading: Best Crypto to Buy Now as Solana Holds $232 and Chainlink Pushes Past $22 Analyst Resistance
Coinstats2025/10/04 20:00
Best Altcoins to Invest in as Ethereum (ETH) Pumps 8% to Touch $4,400

The post Best Altcoins to Invest in as Ethereum (ETH) Pumps 8% to Touch $4,400  appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) has reignited optimism in the market after rallying 8% to reclaim the $4,400 level, with institutional inflows on the rise and on-chain activity rising as anticipation for the next giant upgrade grows. This new excitement has investors searching for the next altcoin Mutuum Finance (MUTM) to outperform ETH’s gains in the next few months. At a mere $0.035, Mutuum Finance is one of the best DeFi projects of 2025, with its dual lending protocol bypassing massive inefficiencies in decentralized lending.  Its Stage 6 presale is already over 55% sold out. Attracting more than 16,750 owners and raising more than $16.8 million, reflecting growing market sentiment. With its 50x potential for growth, Mutuum Finance is increasingly considered a special early-stage investment opportunity that can do even better than Ethereum’s next bull cycle as the bull market continues to gain traction. Ethereum Breaks Out of 3-Year Range, Analysts Now Eye Five-Digit Targets Ethereum (ETH) has officially shattered three years of horizontal price action, drawing what analysts call the “holy grail” breakout, a technical move that eliminates prolonged consolidation and allows the foundation for a powerful vertical rally. As momentum gains pace and on-chain indicators flash green, it is widely expected ETH’s future destination could be in the five-digit realm, a level previously thought to be years in the making.  The breakout is the moment of truth for the world’s second-largest cryptocurrency, cementing its place as the backbone of decentralized finance and smart contracts. With institutional funds pouring in and optimism in the air, increasingly large chunks of investors are also exploring emerging altcoins with greater growth prospects, Mutuum Finance (MUTM) is also starting to draw that forward-thinking capital. Mutuum Finance Presale and Big Bounty Program Mutuum Finance (MUTM) is in its sixth all-time presale round. The project has already broken…
BitcoinEthereumNews2025/10/04 19:58
Bankman-Fried says his biggest mistake was handing FTX to new CEO before bankruptcy

Sam Bankman-Fried claimed that handing over FTX to its current CEO was the “single biggest mistake” that prevented him from saving the exchange. Sam “SBF” Bankman-Fried, the founder and former CEO of the bankrupt cryptocurrency exchange FTX, said his “biggest mistake” during the $8 billion collapse was handing control of the company to new management — a decision he claims cost him a last-minute opportunity to save the firm.Bankman-Fried, once the leader of the $32 billion FTX exchange, is currently serving a 25-year prison sentence for seven felony charges related to the collapse of FTX and Alameda Research in November 2022, which resulted in an $8.9 billion loss of investor funds.Looking back at the collapse of FTX, Bankman-Fried’s “biggest mistake” was handing over the leadership of the company to its current CEO, John J. Ray III, on Nov. 11, 2022.Read more
Coinstats2025/10/04 19:57
Bitwise Files S-1 for Aptos ETF

The post Bitwise Files S-1 for Aptos ETF appeared first on Coinpedia Fintech News Bitwise CEO Hunter Horsley has announced the firm has filed an S-1 for an Aptos ETF, marking a major move for the blockchain’s ecosystem. While the team remains quiet due to regulatory guidelines, Horsley said he’s excited about Aptos’s growing momentum. The filing hints at strong confidence in Aptos as one of the fastest-growing blockchains …
CoinPedia2025/10/04 19:50
Ethereum Holders Discover Tundra Presale’s Overnight Riches Formula

Ethereum holders are pivoting to XRP Tundra’s presale, drawn by Cryo Vault staking, dual tokens, and audited security promising overnight riches.
Cryptodaily2025/10/03 18:35
