De Solana koers schommelt al enkele dagen binnen een krap prijsbereik. Het SOL token handelt rond $229 en liet over de afgelopen week een koerswinst van circa 13% zien. Deze beperkte beweging wijst op een fase van consolidatie, waarin de bulls en bears elkaar in evenwicht houden. De vraag is of Solana binnenkort krachtig boven deze prijszone kan uitbreken. Solana koers blijft tussen twee belangrijke niveaus De prijszone waarin Solana momenteel beweegt, wordt bepaald door twee duidelijke grenzen. Aan de onderkant ligt steun rond $223,50, waar de koers de afgelopen dagen meerdere keren opveerde. Aan de bovenkant bevindt zich weerstand rond $234,78, een niveau dat de SOL koers tot nu toe niet duurzaam wist te doorbreken. Zolang Solana tussen deze twee niveaus blijft handelen, spreken crypto-analisten van een consolidatiefase. In technische analyses betekent dit dat de koers zijwaarts beweegt na een eerdere trend, terwijl de marktpartijen op nieuwe richting wachten. De 24-uurs grafiek laat zien dat Solana al meerdere keren kortstondig boven deze weerstand probeerde te komen, maar telkens terugviel binnen de range. Dat wijst op een markt waarin de koop- en verkoopdruk elkaar nog steeds in balans houden. De structuur van de prijsbeweging binnen deze bandbreedte maakt het voor traders mogelijk om het gedrag van de bulls (kopers) en de bears (verkopers) goed te volgen. Technische opbouw SOL koers wijst op langere accumulatiefase Op de SOL daggrafiek is een ronde bodemformatie zichtbaar, een patroon dat vaak duidt op een langdurige periode van accumulatie. Accumulatie betekent dat kopers langzaam maar gestaag tokens kopen, zonder dat de koers nog sterk stijgt. De vorming van deze ronde bodem begon maanden geleden en laat zien dat het vertrouwen in Solana geleidelijk terugkeert. Daarbij werden de bodems telkens iets hoger gevormd, wat op een toenemende koopinteresse wijst. Een belangrijk kenmerk van dit patroon is dat het meestal voorafgaat aan een grotere koersbeweging zodra de weerstand breekt. De herhaalde tests van het $234 prijsniveau tonen dat de bears hun grip verliezen. Zodra de Solana koers daarboven sluit, kan een nieuw prijsbereik ontstaan. De candle structuur op hogere tijdframes ondersteunt dit beeld. De reeks hogere lows geeft aan dat de bulls de controle behouden. Tegelijk blijft de weerstand sterk, waardoor het voor een definitieve doorbraak meer handelsvolume vereist. SOL blijft binnen een krap bereik handelen, wat de marktspanning verhoogt Sinds het herstel vanaf de steun bij $223 handelt de Solana koers binnen een zeer krappe bandbreedte van ongeveer $11. Dit duidt op een lage volatiliteit. Wanneer de volatiliteit toeneemt, volgt er vaak een scherpe koersbeweging omhoog of omlaag. De huidige prijsactie van het SOL token toont dat shortterm traders vooral inspelen op kleine schommelingen binnen deze range. Veel crypto handelaren gebruiken hierbij leverage posities om van beperkte koersbewegingen te profiteren. Dat vergroot het risico op plotselinge liquidaties zodra de koers uitbreekt. Het handelsvolume op de spotmarkt blijft stabiel, maar op derivaten platforms neemt de open interest licht toe. Dit suggereert dat er in afwachting van een duidelijke koersrichting steeds meer handelsposities worden opgebouwd. Een uitbraak boven de weerstand kan een korte termijn trend omslag bevestigen, terwijl een koersdaling onder de steun een nieuwe neerwaartse beweging kan starten. Beide scenario’s zijn technisch gezien goed te volgen via de zones die de markt nu al weken respecteert. Breder overzicht van de Solana netwerkactiviteit Naast de prijsgrafiek speelt ook de on-chain activiteit van het Solana netwerk een rol. Data van verschillende analyse platforms laat zien dat het aantal actieve wallets stabiel blijft. Het aantal nieuwe adressen groeit ook licht, wat duidt op een gestage toestroom van nieuwe gebruikers. Transactievolumes in DeFi protocollen op het Solana netwerk blijven consistent. Dat geeft aan dat de onderliggende activiteit gezond blijft, ondanks de zijwaartse koersbeweging. Voor lange termijn SOL holders is het vooral interessant dat de staking ratio van Solana licht stijgt. Dat betekent dat er meer tokens in het netwerk vastgezet worden, wat het aanbod op crypto exchanges verkleint. Dit kan op termijn invloed hebben op de prijsdynamiek, afhankelijk van de vraagzijde. Vooruitblik Solana koers: wanneer komt de volgende beweging? De Solana koers blijft nog steeds gevangen tussen twee duidelijke grenzen: steun bij $223 en weerstand bij $234. De Solana koers blijft nog steeds gevangen tussen twee duidelijke grenzen: steun bij $223 en weerstand bij $234. De prijs beweegt al dagen in dit smalle gebied zonder duidelijke richting. De technische structuur wijst op een opbouwfase waarin de bulls langzaam kracht verzamelen. Zodra deze consolidatie krachtig wordt doorbroken, zal de volgende candle waarschijnlijk bepalen welke richting de nieuwe trend inslaat. 