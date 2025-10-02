2025-10-05 Sunday

Likely to test 0.5840 before the risk of a pullback increases – UOB Group

The post Likely to test 0.5840 before the risk of a pullback increases – UOB Group appeared on BitcoinEthereumNews.com. There is a chance for New Zealand Dollar (NZD) to test 0.5840 before the risk of a pullback increases. In the longer run, NZD has likely moved into a 0.5770/0.5865 range-trading phase, UOB Group’s FX analysts Quek Ser Leang and Peter Chia note. NZD is likely to trade in a range for now 24-HOUR VIEW: “We did not anticipate the sharp rise in NZD that reached a high of 0.5831 (we were expecting consolidation). Despite the relatively sharp advance, upward momentum has not increased significantly. That said, there is a chance for NZD to test 0.5840 before the risk of a pullback increases. We do not expect the major resistance at 0.5865 to come under threat. Support is at 0.5805; a breach of 0.5790 would indicate that the current upward bias has faded.” 1-3 WEEKS VIEW: “We have held a negative stance on NZD since the middle of last month (as annotated in the chart below). Yesterday (01 Oct, spot at 0.5795), we indicated that ‘downward momentum has slowed further, and unless there is a meaningful decline soon, a break above 0.5815 would suggest that NZD has moved into a range-trading phase.’ NZD subsequently rose above 0.5815, reaching a high of 0.5831. The price action suggests that NZD is likely to trade in a range for now, expected to be between 0.5770 and 0.5865.” Source: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-likely-to-test-05840-before-the-risk-of-a-pullback-increases-uob-group-202510020912
BitcoinEthereumNews2025/10/02 20:39
Best Altcoins like $HYPER to Explode as $200K Bitcoin Prediction Fuels Market

The post Best Altcoins like $HYPER to Explode as $200K Bitcoin Prediction Fuels Market appeared on BitcoinEthereumNews.com. Best Altcoins like $HYPER to Explode as $200K Bitcoin Prediction Fuels Market Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. As a crypto writer, Bogdan’s responsibilities are split between researching and writing articles and entertaining the team with his humor bordering on the politically incorrect, an aspiring Bill Burr, if you will. Thanks to his 12+ years of writing experience in just as many fields, including tech, cybersecurity, modelling, fitness, crypto, and other topics-that-shall-not-be-named, he’s become a genuine asset to the team. While his position as a senior writer at PrivacyAffairs thought him valuable lessons about the power of self-management, his entire writing career was and is an exercise in self-improvement. Now, he’s ready to sink his teeth into crypto and teach people how to take control of their own money on the blockchain. With fiat as an eternally devaluing currency, Bitcoin and altcoins seem like the best-fitting alternative for Bogdan. Bogdan’s biggest professional accomplishment, aside from securing a position as a main writer for Bitcoinist, was his 5-year run as a writing manager at Blackwood Productions, where he coordinated a team of four writers. During that time, he learned the value of teamwork and that of creating a working environment that breeds efficiency, positivity, and friendship. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/best-altcoins-bitcoin-200k-q4-2025-potential/
BitcoinEthereumNews2025/10/02 20:31
Thailand set to broaden ETF lineup beyond Bitcoin: Bloomberg

The post Thailand set to broaden ETF lineup beyond Bitcoin: Bloomberg appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways Thailand’s SEC will allow multi-asset crypto ETFs, not just Bitcoin-focused products. The upcoming rules aim to diversify options for mutual funds and institutional investors. Thailand plans to expand its exchange-traded fund offerings to include cryptocurrencies beyond Bitcoin, according to the country’s securities regulator, Bloomberg reported today. Thailand’s Securities and Exchange Commission is drafting new rules to allow multi-asset crypto ETFs, including those beyond Bitcoin, to diversify investment options for mutual funds and institutions. The regulatory expansion follows Thailand’s approval of its first Bitcoin ETF and aims to enable broader access to digital tokens like Solana to enhance institutional adoption in the region. Thailand’s push to expand ETF offerings aligns with its goal of becoming a digital asset hub in the Asia-Pacific. Source: https://cryptobriefing.com/thailand-expands-crypto-etf-offerings-beyond-bitcoin/
BitcoinEthereumNews2025/10/02 19:52
JPMorgan Chase: Bitcoin is still undervalued compared to gold and its price may reach $165,000

PANews reported on October 2nd that JPMorgan Chase, with $3.6 trillion in assets under management, stated in its latest report that Bitcoin is still undervalued compared to gold. Analysts at the bank believe that the price of Bitcoin could reach $165,000.
PANews2025/10/02 19:45
Strategy’s STRC, STRK, STRF Now on Robinhood: What’s Next?

TLDR: Robinhood now supports STRC, STRK, STRF, unlocking access to 25.9M funded retail accounts. A 0.1% engagement rate could inject $7.8M into STRC, STRK, STRF overnight. Liquidity for STRK and STRF could rise 10% in a single session, compressing spreads. Retail inflows on Robinhood may fuel Strategy’s Bitcoin accumulation and funding efficiency. Strategy’s preferred tokens [...] The post Strategy’s STRC, STRK, STRF Now on Robinhood: What’s Next? appeared first on Blockonomi.
Blockonomi2025/10/02 19:31
Crypto.com to Integrate DeFi Protocol Morpho to Expand Lending on Cronos Chain

PANews reported on October 2nd that public blockchain projects Cronos and Crypto.com announced a partnership aimed at expanding Morpho Capital's efficient lending network to the Cronos Chain. The partnership will jointly launch a stablecoin lending market backed by wrapped assets such as CDCBTC and CDCETH, with the first Vaults expected to go live on the Cronos Network in Q4 2025. In the future, the team will also explore the use of wrapped real-world assets (RWA) as collateral.
PANews2025/10/02 19:10
Goldman Sachs draait bij, ziet drie factoren voor stijgende aandelen en Bitcoin

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Investeringsbank Goldman Sachs heeft zijn advies voor wereldwijde aandelen verhoogd van neutraal naar overwogen. Volgens de bank zijn er drie krachten die de komende maanden de aandelenmarkten zullen ondersteunen: sterke winstgroei, versoepeling van het monetaire beleid door de Amerikaanse centrale bank en een ruimer fiscaal beleid wereldwijd. Die combinatie maakt aandelen volgens Goldman Sachs aantrekkelijker dan obligaties, waar de bank juist een negatiever vooruitzicht voor schetst. De S&P 500-index kreeg daarbij een koersdoel van 6.800 punten, zo’n 14 procent boven het huidige niveau. En wat betekent dit voor de Bitcoin koers? De drie katalysatoren uitgelegd Volgens analisten van Goldman Sachs zijn er drie duidelijke drijvers voor de markten: Sterke bedrijfswinsten. Bedrijven laten wereldwijd betere resultaten zien dan verwacht, gesteund door consumentenvraag en innovatie in sectoren als technologie en gezondheidszorg. Renteverlagingen zonder recessie. De Federal Reserve is begonnen met het verlagen van de rente, maar de Amerikaanse economie blijft groeien. Dat scenario, lagere financieringskosten zonder krimp, is historisch vaak gunstig geweest voor aandelen. Ruimer fiscaal beleid. Overheden geven meer uit om de groei te stimuleren, onder meer via subsidies voor energie, defensie en infrastructuur. Waarom dit ook Bitcoin raakt Hoewel Goldman Sachs zich richt op aandelen, spelen dezelfde factoren een rol in de cryptomarkt. Sterke winstgroei betekent meer liquiditeit. Als bedrijven goed presteren, stijgt vaak de waarde van beleggingsportefeuilles. Dat kan beleggers meer ruimte geven om ook in alternatieve assets zoals Bitcoin te investeren. Institutionele partijen die rendement boeken in aandelenmarkten, spreiden steeds vaker een deel van hun winsten richting digitale assets. Renteverlagingen verlagen de aantrekkelijkheid van spaarproducten. Zodra de rente op geldmarktfondsen en obligaties daalt, neemt de zoektocht naar rendement toe. Bitcoin geldt dan als alternatief dat op lange termijn hogere groei kan bieden, ondanks de volatiliteit. John D’Agostino van Coinbase wees eerder al op hetzelfde mechanisme: kapitaal uit geldmarkten kan deels naar Bitcoin stromen. Ruimer fiscaal beleid verhoogt inflatierisico’s. Overheden die meer uitgeven, vergroten de geldhoeveelheid in omloop. Voor beleggers die zich zorgen maken over koopkrachtverlies is Bitcoin juist aantrekkelijk, omdat de uitgifte vastligt en er een maximaal aanbod van 21 miljoen munten bestaat.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Goldman Sachs draait bij, ziet drie factoren voor stijgende aandelen en Bitcoin document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });   Historische parallellen Tony Pasquariello, hoofd hedge fund coverage bij Goldman Sachs, herinnerde er onlangs aan dat markten historisch gezien vaak sterk stijgen wanneer de Fed de rente verlaagt zonder dat er een recessie is. Dat patroon zagen we eerder in de jaren negentig en na de financiële crisis van 2008. Destijds profiteerden niet alleen aandelen, maar ook goud als inflatiebescherming. Vandaag de dag vervult Bitcoin een vergelijkbare rol als goud toen. De munt biedt beleggers niet alleen bescherming tegen inflatie, maar ook een nieuwe vorm van diversificatie in een wereld waarin traditionele markten steeds meer met elkaar verweven zijn. Krijgt Goldman Sachs gelijk? De komende maanden wordt duidelijk of de drie krachten die Goldman Sachs noemt ook daadwerkelijk doorzetten. Als de winstcijfers op peil blijven en de rente verder daalt, kan dat zowel aandelen als Bitcoin koers extra steun geven. Met de recente instroom in Bitcoin fondsen en toenemende institutionele adoptie lijkt de munt klaar om mee te liften op dezelfde rugwind die de aandelenmarkten stuwt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Goldman Sachs draait bij, ziet drie factoren voor stijgende aandelen en Bitcoin is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/02 19:02
Spanish banking giant BBVA partners with Singapore's SGX FX to launch individual cryptocurrency trading services in Europe

PANews reported on October 2nd that Spanish banking giant BBVA has partnered with Singapore-based SGX FX to launch cryptocurrency trading services for individual clients in Europe. The service will initially support Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH), allowing clients to trade directly 24/7 through BBVA's existing banking platform. BBVA stated that it is the first bank in the EMEA (Europe, Middle East, and Africa) region to utilize SGX FX's crypto trading infrastructure.
PANews2025/10/02 19:01
Stellar Lumens Community Buzzes About XRP Tundra: Presale Promises Cross-Chain Wealth Creation Potential

Stellar Lumens (XLM) has been one of the most recognized projects in digital assets for its role in cross-border payments. With partnerships that brought blockchain into remittance services, including integrations with MoneyGram, Stellar demonstrated that crypto could complement real-world financial infrastructure. For years, the community’s pride was rooted not in speculation but in adoption, as […]
Tronweekly2025/10/02 19:00
Swedish lawmakers have proposed establishing a national Bitcoin reserve to supplement gold and foreign exchange reserves.

PANews reported on October 2 that according to Decrypt, two members of Sweden's second largest party, the Sweden Democrats, submitted a motion to the parliament on October 1, urging the government to study whether Sweden should establish a national Bitcoin reserve. The motion describes Bitcoin as “digital gold,” arguing that it could serve as a supplement to gold and foreign exchange reserves to diversify state holdings and provide inflation protection. The motion states that establishing a strategic Bitcoin reserve would allow “Sweden to prepare for potentially disruptive shifts in global financial infrastructure.” Furthermore, the motion proposes that the government confirm that it does not intend to change the definition of legal tender or introduce a central bank digital currency (CBDC).
PANews2025/10/02 18:49
