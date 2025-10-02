Goldman Sachs draait bij, ziet drie factoren voor stijgende aandelen en Bitcoin

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Investeringsbank Goldman Sachs heeft zijn advies voor wereldwijde aandelen verhoogd van neutraal naar overwogen. Volgens de bank zijn er drie krachten die de komende maanden de aandelenmarkten zullen ondersteunen: sterke winstgroei, versoepeling van het monetaire beleid door de Amerikaanse centrale bank en een ruimer fiscaal beleid wereldwijd. Die combinatie maakt aandelen volgens Goldman Sachs aantrekkelijker dan obligaties, waar de bank juist een negatiever vooruitzicht voor schetst. De S&P 500-index kreeg daarbij een koersdoel van 6.800 punten, zo’n 14 procent boven het huidige niveau. En wat betekent dit voor de Bitcoin koers? De drie katalysatoren uitgelegd Volgens analisten van Goldman Sachs zijn er drie duidelijke drijvers voor de markten: Sterke bedrijfswinsten. Bedrijven laten wereldwijd betere resultaten zien dan verwacht, gesteund door consumentenvraag en innovatie in sectoren als technologie en gezondheidszorg. Renteverlagingen zonder recessie. De Federal Reserve is begonnen met het verlagen van de rente, maar de Amerikaanse economie blijft groeien. Dat scenario, lagere financieringskosten zonder krimp, is historisch vaak gunstig geweest voor aandelen. Ruimer fiscaal beleid. Overheden geven meer uit om de groei te stimuleren, onder meer via subsidies voor energie, defensie en infrastructuur. Waarom dit ook Bitcoin raakt Hoewel Goldman Sachs zich richt op aandelen, spelen dezelfde factoren een rol in de cryptomarkt. Sterke winstgroei betekent meer liquiditeit. Als bedrijven goed presteren, stijgt vaak de waarde van beleggingsportefeuilles. Dat kan beleggers meer ruimte geven om ook in alternatieve assets zoals Bitcoin te investeren. Institutionele partijen die rendement boeken in aandelenmarkten, spreiden steeds vaker een deel van hun winsten richting digitale assets. Renteverlagingen verlagen de aantrekkelijkheid van spaarproducten. Zodra de rente op geldmarktfondsen en obligaties daalt, neemt de zoektocht naar rendement toe. Bitcoin geldt dan als alternatief dat op lange termijn hogere groei kan bieden, ondanks de volatiliteit. John D’Agostino van Coinbase wees eerder al op hetzelfde mechanisme: kapitaal uit geldmarkten kan deels naar Bitcoin stromen. Ruimer fiscaal beleid verhoogt inflatierisico’s. Overheden die meer uitgeven, vergroten de geldhoeveelheid in omloop. Voor beleggers die zich zorgen maken over koopkrachtverlies is Bitcoin juist aantrekkelijk, omdat de uitgifte vastligt en er een maximaal aanbod van 21 miljoen munten bestaat. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Goldman Sachs draait bij, ziet drie factoren voor stijgende aandelen en Bitcoin document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Historische parallellen Tony Pasquariello, hoofd hedge fund coverage bij Goldman Sachs, herinnerde er onlangs aan dat markten historisch gezien vaak sterk stijgen wanneer de Fed de rente verlaagt zonder dat er een recessie is. Dat patroon zagen we eerder in de jaren negentig en na de financiële crisis van 2008. Destijds profiteerden niet alleen aandelen, maar ook goud als inflatiebescherming. Vandaag de dag vervult Bitcoin een vergelijkbare rol als goud toen. De munt biedt beleggers niet alleen bescherming tegen inflatie, maar ook een nieuwe vorm van diversificatie in een wereld waarin traditionele markten steeds meer met elkaar verweven zijn. Krijgt Goldman Sachs gelijk? De komende maanden wordt duidelijk of de drie krachten die Goldman Sachs noemt ook daadwerkelijk doorzetten. Als de winstcijfers op peil blijven en de rente verder daalt, kan dat zowel aandelen als Bitcoin koers extra steun geven. Met de recente instroom in Bitcoin fondsen en toenemende institutionele adoptie lijkt de munt klaar om mee te liften op dezelfde rugwind die de aandelenmarkten stuwt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Goldman Sachs draait bij, ziet drie factoren voor stijgende aandelen en Bitcoin is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.