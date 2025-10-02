2025-10-05 Sunday

Sui Blockchain to Release Two Native Stablecoins with Ethena Labs Valued at $30B

Key Takeaways: Sui Network teams up with Ethena Labs to roll out suiUSDe and USDi in Q4 2025 suiUSDe is a yield-bearing synthetic dollar, while USDi is backed by BlackRock’s The post Sui Blockchain to Release Two Native Stablecoins with Ethena Labs Valued at $30B appeared first on CryptoNinjas.
SUI
SUI$3.5695-0.21%
2025/10/02
Plasma-oprichter ontkent insiderverkoop na 50% crash van XPL-token

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De lancering van Plasma en de bijbehorende token XPL liep deze week uit op commotie. Binnen dagen verloor het project meer dan de helft van zijn waarde, waarna geruchten over insiderverkoop de ronde deden. Oprichter Paul Faecks wijst die beschuldigingen resoluut van de hand. Maar blijft de community overtuigd? Plasma koers halveert direct na start Plasma, een nieuwe layer-1 blockchain gericht op stablecoin betalingen, lanceerde eind september zijn mainnet en token. De XPL-prijs steeg kortstondig tot $1,70, maar zakte halverwege de week terug naar $0,83. Voor veel handelaren leek de scherpe daling het gevolg van verkoopdruk vanuit het team zelf. Onchain-analisten wezen op opvallende walletbewegingen rond de officiële vault van Plasma, waar volgens hen honderden miljoenen tokens richting beurzen gingen. Sommige gebruikers spraken zelfs van een strategie waarbij grote verkooporders in kleine stukken werden verdeeld, om slippage te vermijden. Plasma ($XPL) is now down almost 50% from its all-time high – and the team and investors haven’t even started selling the 50% of the token supply they gave themselves. Shoutout to everyone who was hyping $XPL on here by saying ’trillions’. pic.twitter.com/htwcIYt2DT — Guido Lange (@GuidoLange) October 1, 2025 Faecks ontkent geruchten In een verklaring van donderdag stelde Faecks dat de aantijgingen ongegrond zijn. Volgens hem zijn alle team- en investeerdersallocaties drie jaar vergrendeld, met een cliff van één jaar. “Geen enkel teamlid heeft XPL verkocht,” benadrukte hij. Daarnaast ontkende hij dat Plasma banden heeft met market maker Wintermute, die door critici als mogelijke verkoper werd aangewezen. “We hebben nooit contracten met hen gehad en hebben dezelfde informatie als het publiek,” aldus Faecks. We’ve seen a number of rumors circulating since the launch of XPL and want to set the record straight. 1/ No team members have sold any XPL. All investor and team XPL is locked for 3 years with a 1 year cliff. 2/ Of our team of ~50, three spent time at Blur or Blast. Our team… — Paul (@pauliepunt) October 1, 2025 Kritiek blijft bestaan Toch blijft de scepsis onder communityleden groot. Critici merken op dat de verklaring alleen spreekt over team- en investeerderstokens, maar weinig zegt over de allocaties voor ecosysteem en groei. Volgens hen kan verkoop uit die categorie de koersval hebben versneld. Een gebruiker reageerde fel: “Je formuleert het zo dat het lijkt alsof er niets is verkocht, terwijl andere fondsen wel degelijk op beurzen kunnen zijn beland.” So no “team” tokens have been sold and are locked but what about the “ecosystem and growth” tokens ? Pretty clear they have been sold but you are wording your tweet to make it seem like they haven’t been sold. Stop the porky pies Paulie, on chain doesn’t lie mate https://t.co/Bx2JaP5cO7 — crypto – popseye (papovic) (@crypto_popseye) October 1, 2025 Alsof dat nog niet genoeg was, moest exchange Aster een dag later gebruikers compenseren na een glitch in het XPL-perpetual contract. De koers schoot daar tijdelijk naar $4, waardoor liquidaties plaatsvonden. Het platform keerde de eerste schadevergoedingen al binnen enkele uren uit. Focus op doorbouwen Ondanks de onrust houdt de Plasma-oprichter vol dat de prioriteit bij productontwikkeling ligt. “We zijn laser-focused op het bouwen aan de toekomst van geld en zullen verder geen commentaar geven,” besloot Faecks. Of de markt zich kan herstellen van de twijfel rond de lancering, zal de komende weken duidelijk worden. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Plasma-oprichter ontkent insiderverkoop na 50% crash van XPL-token is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Plasma
XPL$0.8666-0.21%
TokenFi
TOKEN$0.0132-0.67%
MetYa
MET$0.224-0.44%
2025/10/02
U.S. Government Shutdown: Crypto Market Breakout Set to Begin

U.S. Government Shutdown: Crypto Market Breakout Set to Begin

With tensions growing in Washington, the threat of a U.S. government shutdown is spilling over into global markets, and Crypto traders are keeping a close eye. Historically, political standoffs in the US have shaken confidence in traditional assets and led to more interest in alternatives such as Bitcoin and gold. This time, with the fiscal […]
Union
U$0.010273-2.28%
Moonveil
MORE$0.07107-1.19%
2025/10/02
Over 190,000 Bitcoin Addresses Now Hold $1M or More

Over 190,000 Bitcoin Addresses Now Hold $1M or More

Blockchain data shows that by the close of September, more than 190,000 addresses each held at least $1 million worth […] The post Over 190,000 Bitcoin Addresses Now Hold $1M or More appeared first on Coindoo.
Nowchain
NOW$0.00499+0.80%
Moonveil
MORE$0.07107-1.19%
1
1$0.007955+23.00%
2025/10/02
IBM and nybl collaborate to deliver AI-powered industrial solutions

IBM and nybl collaborate to deliver AI-powered industrial solutions

The new collaboration aims to accelerate the adoption of AI across critical infrastructure sectors, including energy, utilities, and industrial operations. nybl is a deep-tech development company with a mission to develop and export technology and innovation from the Middle East to the rest of the world. Dubai, UAE – 2nd Oct 2025 – IBM (NYSE: [...]
Sleepless AI
AI$0.1201-5.58%
DeepBook
DEEP$0.145718-1.29%
MISSION
MISSION$0.00001113+1.18%
2025/10/02
Popular Analyst Explains: "Bitcoin (BTC) Could Reach $150,000 Quickly If It Breaks This Level!"

Popular Analyst Explains: "Bitcoin (BTC) Could Reach $150,000 Quickly If It Breaks This Level!"

Capriole Investments founder Charles Edwards said that if Bitcoin breaks the $120,000 level, it could rise to $150,000. Continue Reading: Popular Analyst Explains: "Bitcoin (BTC) Could Reach $150,000 Quickly If It Breaks This Level!"
Bitcoin
BTC$122,309.88+0.09%
Sunrise Layer
RISE$0.010708+13.33%
2025/10/02
Trump Makes Travis Hill Pick Official as Choice to Run FDIC

Trump Makes Travis Hill Pick Official as Choice to Run FDIC

The post Trump Makes Travis Hill Pick Official as Choice to Run FDIC appeared on BitcoinEthereumNews.com. The acting chairman of the Federal Deposit Insurance Bureau, Travis Hill, has been nominated by President Donald Trump to take over the role more permanently, which would elevate an official who has leaned hard against the trend of debanking that plagued crypto insiders and their businesses. Hill, a former staffer at the Senate Banking Committee, has sought to rethink the banking regulator’s previous resistance to crypto banking and has opposed any past FDIC connection to debanking customers from industries — such as the digital assets sector — that banks may consider risky. As with other financial agencies, the administration hasn’t raced to fill board vacancies at the FDIC, leaving Hill alone among the dedicated directors, though the chiefs of the Office of the Comptroller of the Currency and the Consumer Financial Protection Bureau have automatic spots on the five-member board. Hill will need to be confirmed by the Senate before he can take on the chairmanship officially. The Trump administration has been slow to install some of the key leaders at its financial regulators, including those with the most potential authority over crypto matters, such as the Commodity Futures Trading Commission. But even the agencies under temporary management have been pushing a pro-crypto agenda as Trump continues to hold the industry in favor. The FDIC was at the center of the industry’s banking crisis, and a Freedom of Information Act campaign conducted by Coinbase revealed a trove of letters from the regulator to banks cautioning them against doing crypto business. After Hill arrived at the agency, he unveiled more of those communications. In March, Hill’s FDIC reversed an earlier policy that required bankers to get prior government approval before taking on new crypto activities. Read More: White House Withdraws Pro-Crypto Brian Quintenz’s Name From CFTC Chair Nomination Source: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/01/trump-makes-travis-hill-pick-official-as-choice-to-run-fdic
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.733-1.42%
BRC20.COM
COM$0.013435-1.24%
Overtake
TAKE$0.18969-1.22%
2025/10/02
Canaan Stock Jumps 25% on Largest Bitcoin Miner Order in 3 Years

Canaan Stock Jumps 25% on Largest Bitcoin Miner Order in 3 Years

Bitcoin miner manufacturer Canaan said Thursday that it has secured an order for over 50,000 rigs—its largest order in the last three years.
Orderly Network
ORDER$0.4104+14.66%
2025/10/02
Could BounceBit Reshape the Cryptocurrency Landscape?

Could BounceBit Reshape the Cryptocurrency Landscape?

Cryptocurrency markets are buzzing as blockchain projects seize the moment to make impactful announcements against the backdrop of the US government’s shutdown. One digital currency, BounceBit (BB), is making waves, intriguing many in the crypto community.Continue Reading:Could BounceBit Reshape the Cryptocurrency Landscape?
BounceBit
BB$0.20047-5.99%
Waves
WAVES$0.9967-1.76%
2025/10/02
Breaking: CME to Launch 24/7 Crypto Futures Trading Amid Rising Institutional Demand

Breaking: CME to Launch 24/7 Crypto Futures Trading Amid Rising Institutional Demand

Read the full article at coingape.com.
BRC20.COM
COM$0.013435-1.24%
2025/10/02
