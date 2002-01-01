Ansvarsfriskrivning för Meme+ handelszon

Denna ansvarsfriskrivning för MEXC Meme+ handelszon (nedan kallad "Disclaimer") utfärdas i samband med och utgör en integrerad del av MEXC:s utlåtande för riskinformation . Genom att delta i Meme+ handelszon och dess relaterade produkter och evenemang bekräftar du att du har rådgjort med dina oberoende juridiska rådgivare, har läst och förstått och är fullt informerad om bestämmelserna i detta dokument.

Produktebn MEXC Meme+ handelszon (nedan kallad "produkten") är ett specialiserat verktyg som är utformat för sofistikerade investerare med lång erfarenhet av kryptomarknaden. Produkten medför avsevärt högre risker jämfört med andra typer av handelsprodukter som erbjuds av MEXC. Till exempel är de tokens som listas på produkten mer volatila än traditionella kryptovalutor, kan avnoteras snabbare och/eller oftare än traditionella kryptovalutor och kan vara dåligt underhållna jämfört med traditionella kryptovalutor. Vänligen använd inte denna tjänst och/eller delta i relaterade produkter eller tjänster om du inte kan bära hela risken för investeringsförlust.

Genom att erbjuda produkten fungerar MEXC endast som en plattform för visning av information. Allt material och all information som visas härrör från och kan hänföras till tredje parts webbplatser. MEXC stöder eller garanterar inte på något sätt riktigheten och/eller giltigheten av sådan information, varken genom slutledning eller uttryck. Genom att använda produkten åtar du dig att ha utfört din egen granskning och efterforskningar avseende ditt investeringsbeslut och att du vid behov har rådfrågat dina finansiella, juridiska eller skatterådgivare. MEXC och dess dotterbolag ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador som uppkommer i samband med dina investeringsaktiviteter.