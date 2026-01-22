BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminerGOLDEarnEvenemangscenter
Mer
Lär dig hur du enkelt köper CAI (CAI) på MEXC. Steg-för-steg-guide till köp med kreditkort, banköverföring och P2P. Besök oss idag!Lär dig hur du enkelt köper CAI (CAI) på MEXC. Steg-för-steg-guide till köp med kreditkort, banköverföring och P2P. Besök oss idag!

Mer om CAI

CAI prisinformation

Vad är CAI

CAI whitepaper

CAI officiell webbplats

CAI tokenomics

CAI Prisförutsägelse

CAI historik

CAI Köpguide

CAI-till-fiat valutaomvandlare

CAI spot

CAI USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

CAI

Hur man köper CAI (CAI) Guide

MEXC är här för att hjälpa dig att ta ditt första steg mot kryptokunskap. Utforska vår guide om hur man köper CAI(CAI) på centraliserade börser som MEXC.
$0.05234
$0.05234$0.05234
+14.27%
Få hela bilden! Kolla in CAI priser och diagram.

Hur köper man CAI?

Lär dig hur du enkelt köper CAI (CAI) på MEXC. Den här guiden beskriver hur du köper CAIpå MEXC och börjar handla CAI på en kryptoplattform som miljoner litar på.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.
Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 2542 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och CAI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper CAI (CAI) Guide

Varför köpa CAI hos MEXC?

MEXC är känt för sin tillförlitlighet, djupa likviditet och olika tokenval, vilket gör oss till en av de bästa kryptoplattformarna att köpa CAI.

Tillgång till fler än 2,800 tokens, ett av de bredaste urvalen som finns
Snabbaste noteringen av token bland centraliserade börserna
Fler än 100 betalningsmetoder att välja mellan
Lägsta avgifterna i kryptobranschen
Varför köpa CAI hos MEXC?

Gör som miljontals andra användare och köp CAI hos MEXC redan idag.

Köp CAI med över 100 betalningsmetoder

MEXC stöder över 100 betalningsalternativ, vilket gör det enkelt att köpa CAI (CAI) från var som helst i världen. Oavsett om du föredrar traditionella metoder eller lokala betalningskanaler kommer du att hitta en metod som passar just dina behov. Utforska olika betalningsmetoder för hur du köper krypto på MEXC nu!

Topp 3 betalningsmetoder för att köpa CAI

Kredit-/betalkort

Kredit-/betalkort

Köp CAI direkt med Visa eller Mastercard. Detta är det snabbaste och säkraste alternativet för kryptohandlare. Det kräver bara en slutförd KYC-verifiering.

Banköverföringar

Banköverföringar

Det är perfekt att köpa krypto via banköverföring för större inköp av CAI! Det betyder tillförlitlig avräkning via globala nätverk som SEPA, SWIFT och lokala nätverk beroende på din region.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Använd MEXC:s P2P-marknadsplats för att köpa CAI direkt från andra användare med den lokala valuta du föredrar. Pengarna förvaras säkert i en spärr och frigörs först när betalningen har bekräftats, vanligtvis inom 30 minuter.

Andra lokala betalningsalternativ

Andra lokala betalningsalternativ

MEXC stöder också regionala metoder som PIX, PayNow, GCash och mer, beroende på ditt land. Köp krypto direkt i 3 enkla steg!

3 fler sätt att förvärva CAI enkelt

MEXC förmarknad

MEXC förmarknad

Köp eller sälj CAI innan den officiella noteringen med MEXC:s förmarknadshandel. Med det här alternativet kan du förvärva tokens tidigt, vilket ger dig ett försprång innan de går live på spotmarknaden. Dessutom är alla affärer skyddade och avvecklas automatiskt efter noteringen.

MEXC:s Launchpad

MEXC:s Launchpad

Få tidig tillgång till nya tokenprojekt genom MEXC Launchpad. Genom att satsa MX eller USDT kan du förvärva tokenallokeringar innan de når den öppna marknaden, ofta till mycket konkurrenskraftiga priser.

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Utför enkla uppgifter på plattformen för att få gratis CAI luftdroppar med MEXC Airdrop+. Delta i dagliga uppgifter och utmaningar för att kvalificera dig. Det är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att utöka din kryptoportfölj och upptäcka nya tokens.

Oavsett metod skyddas dina transaktioner med säkerhetsprotokoll i flera lager och låsning av räntor i realtid. MEXC ser till att köp av CAI är säkert, snabbt och tillgängligt.

Var man kan köpa CAI(CAI)

Du kanske undrar var du kan köpa CAI (CAI) enkelt. Tja, svaret beror på dina betalningspreferenser och din handelserfarenhet. Du kan köpa CAI på en kryptovalutaplattform med hjälp av metoder som kreditkort, Apple Pay eller banköverföring. Alternativt kan du också köpa CAI på kedjan via DEX eller P2P!

Centraliserade börser (CEX) – där nybörjare börjar sin kryptoresa
Decentraliserade börser (DEX) – avancerade användare som prioriterar kontroll
Peer-to-Peer (P2P)-plattformar – flexibla användare med riskhantering

Centraliserade börser (CEX) – där nybörjare börjar sin kryptoresa

Centraliserade börser som MEXC är ofta den mest nybörjarvänliga lösningen. Du kan köpa CAI direkt med kreditkort, Apple Pay, banköverföringar eller stablecoins. CEX erbjuder också transparent prissättning, avancerad säkerhet och tillgång till verktyg som prisdiagram i realtid för CAIoch handelshistorik.

Hur man köper via CEX:

  1. Steg 1
    Gå med i MEXC

    Skapa ett konto och slutför identitetsverifieringen (KYC).

  2. Steg 2
    Insättning

    Sätt in pengar med fiat eller kryptovaluta.

  3. Steg 3
    Sök

    Sök efter CAI i handelsavsnittet.

  4. Steg 4
    Handla

    Lägg en order om att köpa till marknadspris eller limitpris.

Decentraliserade börser (DEX) – avancerade användare som prioriterar kontroll

Du kan också köpa CAI på decentraliserade börser om den är tillgänglig på kedjan. DEX: er som MEXC: s DEX +, Uniswap, PancakeSwap tillåter direkt plånbok-till-plånbok-handel utan mellanhänder, men du måste hantera saker som gasavgifter och glidning.

Hur man köper via DEX:

  1. Steg 1
    Konfigurera plånbok

    Installera en Web3-plånbok som MetaMask och finansiera den med den stödda bas-token (t.ex. ETH eller BNB).

  2. Steg 2
    Anslut

    Besök en DEX-plattform och anslut din plånbok.

  3. Steg 3
    Byt

    Sök efter CAI och bekräfta tokenkontraktet.

  4. Steg 4
    Bekräfta handel

    Ange beloppet, granska avvikelsen och godkänn transaktionen på kedjan.

Peer-to-Peer (P2P)-plattformar – flexibla användare med riskhantering

Om du vill köpa CAI med hjälp av lokala betalningsmetoder är P2P-plattformar ett bra alternativ. MEXC:s P2P-marknadsplats låter dig köpa krypto direkt från verifierade användare med stöd för banköverföringar, e-plånböcker eller till och med kontanter.

Hur man köper via P2P:

  1. Steg 1
    Hämta MEXC

    Skapa ett gratis MEXC-konto och slutför KYC-verifieringen.

  2. Steg 2
    Gå till P2P

    Gå till P2P-avsnittet och välj din lokala valuta.

  3. Steg 3
    Välj säljare

    Välj en verifierad säljare som stöder din betalningsmetod.

  4. Steg 4
    Slutför betalning

    Betala direkt, och kryptot släpps till din MEXC-plånbok efter bekräftelse.

Om du söker efter vilket det bästa stället att köpa CAI (CAI), erbjuder centraliserade plattformar som MEXC den enklaste och säkraste vägen, särskilt om du använder ett kreditkort, Apple Pay eller fiat. DEX ger flexibilitet för användare på kedjan, medan P2P passar dem som behöver stöd för lokal valuta.
Oavsett vad du väljer, skapa ditt kostnadsfria konto för att komma igång med MEXC idag.

CAI (CAI) Information

CAI is Web3's leading AI infrastructure, enabling tens of millions of autonomous agents to transform governance, entertainment, and commerce. By combining advanced fine-tuned LLMs, multi-modal intelligence, and tokenized economies, CAI powers agent-driven ecosystems across multiple platforms. Currently, CAI supports over 10M AI agents serving 100M+ users, and continually trending up.

Officiell webbplats:https://www.c-ai.pro/
Whitepaper:https://characterx.gitbook.io/ai-posthuman-and-the-synthetic-social-network
Blockkedjeutforskare:https://bscscan.com/token/0x7E7ec10E7B55194714cfBC4dAa14EAA4e423B774

Mer att utforska på dagens bevakningslista

Heta tokens

BTC/USDT
BTC/USDT
Bitcoin
ETH/USDT
ETH/USDT
Ethereum
SOL/USDT
SOL/USDT
Solana
XMR/USDT
XMR/USDT
Monero
RIVER/USDT
RIVER/USDT
River
ELSA/USDT
ELSA/USDT
HeyElsa
XRP/USDT
XRP/USDT
XRP
USDC/USDT
USDC/USDT
USDCoin
FHE/USDT
FHE/USDT
MindNetwork FHE
LEXAI/USDT
LEXAI/USDT
LEXAI

Nyast

IMU/USDT
IMU/USDT
Immunefi
0.01077
+259.00%
SENT/USDT
SENT/USDT
Sentient
0.03099
+209.90%
FIGHT/USDT
FIGHT/USDT
FIGHT
0.02393
+298.83%
SUMR/USDT
SUMR/USDT
Lazy Summer
0.01143
+128.60%
GWEI/USDT
GWEI/USDT
ETHGAS
0.02121
+0.47%

Videoguider om hur man köper CAI

Det är lättare att lära sig att köpa krypto när du kan se varje steg. Våra nybörjarvänliga videohandledningar guidar dig genom hela processen med att köpa CAI med kort, banköverföring eller P2P. Varje video är tydlig, säker och lätt att följa, perfekt för de som lär lättast av att se en instruktion.
titta nu och börja investera i CAI på MEXC.

  • Videoguide: Hur man köper CAI med ett betal- eller kreditkort

    Letar du efter det snabbaste sättet att köpa CAI? Lär dig hur du köper CAI direkt med ditt betalkort eller kreditkort på MEXC. Denna metod är idealisk för nybörjare som vill ha en snabb och problemfri upplevelse.

  • Videoguide: Hur man köper CAI med Fiat via P2P-handel

    Föredrar du att köpa CAI direkt från andra användare? Vår P2P-handelsplattform låter dig växla fiat mot CAI säkert med hjälp av flera betalningsmetoder. Läs den här guiden för att lära dig hur du köper krypto säkert med MEXC P2P.

  • Videoguide: Hur man köper CAI via spothandel

    Vill du ha full kontroll över dina CAI-inköp? Med spothandel kan du köpa CAI till marknadspris eller lägga limitorder för bättre affärer. Den här videon förklarar allt du behöver veta om handel med BTC på MEXC Spot.

Köp CAI med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa CAI (CAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Topp 5 handelspar utan avgifter att köpa

Terminer
HandelsparPrisÄndra
No Data
Spot
HandelsparPrisÄndra
No Data

Börja köpa CAI idag – och ta del av fler krypto med lägre avgifter.

CAICAI Price
$0.05234
$0.05234$0.05234
+14.27%
Under de senaste 24 timmarna har MEXC-användare köpt 0.000 CAI, för totalt 0.000 USDT.

Omfattande likviditet

    Datakälla: Officiell information från olika börser |
    Likviditetsanalys från tredjepart:
    TokenInsight
    Simplicity Group

    Rekommenderat köp CAI (CAI)

    Smarta investeringar börjar med en bra plan. En tydlig strategi kan bidra till att minska känslomässiga beslut, hantera marknadsrisker och bygga upp ett förtroende över tid.

    Här är tre populära strategier för hur man köper CAI:

    1.Genomsnittlig kostnad i dollar (DCA)

    Investera ett fast belopp i CAI med jämna mellanrum, oavsett marknadspris. Detta bidrar till att jämna ut prisvolatiliteten över tid.

    2.Trendbaserat inträde

    Gå in på marknaden när CAI den visar tecken på uppåtgående momentum eller bryter viktiga motståndsnivåer. Detta tillvägagångssätt fokuserar på bekräftelse snarare än att tajma exakta bottnar.

    3.Köp i olika steg

    Lägg flera köporder till olika prispunkter. På så sätt sprids risken och du kan delta på olika marknadsnivåer.

    Varje strategi passar olika riskprofiler och marknadsförhållanden. Gör alltid din egen undersökning (DYOR) innan du investerar i CAI eller någon annan kryptotillgång.

    Hur du förvarar dina CAI på ett säkert sätt

    Efter att du har köpt CAI (CAI) är nästa viktiga steg att säkra dina tillgångar. Lyckligtvis är det ganska enkelt att lagra en token.

    Förvaringsalternativ på MEXC:

    MEXC plånbok

    Dina CAI lagras automatiskt i plånboken i din MEXC-plånbok. Fonderna skyddas med tvåfaktorsautentisering (2FA), avancerad kryptering och infrastruktur för cold storage.

    Externa plånböcker

    Du kan också ta ut CAI till en personlig plånbok för full kontroll. Detta inkluderar mjukvaruplånböcker (t.ex. MetaMask, Trust Wallet) för daglig åtkomst eller cold wallets (t.ex. Ledger, Trezor) för offline, långvarig lagring med maximal säkerhet.

    Förvaring av krypto i en cold wallet håller dina privata nycklar offline, vilket minskar risken för hackning eller nätfiskeattacker. Det är ett förstahandsalternativ för användare som planerar att hålla på lång sikt.

    Välj den metod som bäst passar dina mål. MEXC stöder både bekvämlighet och kontroll.

    Utforska mer om CAI

    Pris för CAI
    Pris för CAI

    Läs mer om CAI (CAI) och följ priset i realtid med live-diagram, trender, historiska data och mycket mer.

    Prisförutsägelse för CAI
    Prisförutsägelse för CAI

    Utforska prognoser för CAI, tekniska insikter och marknadssentiment för att bättre förstå vart CAI kan vara på väg.

    MEXC-omvandlare
    MEXC-omvandlare

    Konvertera CAI direkt till USDT, BTC eller andra större tokens med hjälp av MEXC:s konverteringsverktyg. Den är perfekt för snabba konverteringar med ett klick, tydliga priser och ingen glidning.

    Varje metod backas upp av MEXC:s avancerade säkerhetssystem, realtidsmotor och kundtjänst dygnet – så att du kan sälja CAI med tillförsikt.

    Vad kan du göra efter att ha köpt CAI tokens?

    När du har köpt din krypto är möjligheterna på MEXC obegränsade. Oavsett om du vill handla på spotmarknaden, utforska terminshandel eller tjäna exklusiva belöningar, erbjuder MEXC ett brett utbud av funktioner för att förbättra din kryptoupplevelse.

    • Utforska spotmarknaden på MEXC

      Utforska spotmarknaden på MEXC

      Handla fler än 2,800 tokens med extremt låga avgifter.

      Terminshandel

      Terminshandel

      Handla med upp till 500x hävstång och djup likviditet.

    • MEXC:s Launchpool

      MEXC:s Launchpool

      Satsa tokens och tjäna fantastiska airdrops.

      MEXC förmarknad

      MEXC förmarknad

      Köp och sälj nya tokens innan de är officiellt noterade.

    Alla MEXC-funktioner som du behöver backas upp av förstklassig säkerhet och 24/7 support. Utforska det senaste CAI (CAI) priset, kolla kommande CAI prisförutsägelser eller dyk in i dess CAI historiska utveckling idag!

    Risker med kryptotillgångar som du bör känna till innan du investerar

    Att investera i kryptotillgångar kan ge hög potentiell avkastning, men det medför också betydande risker. Det är viktigt att förstå dessa risker innan man köper CAI eller någon annan kryptovaluta.

    Viktiga handelsrisker att beakta:

    Volatilitet
    Kryptopriserna kan fluktuera kraftigt under korta perioder, vilket påverkar värdet på din investering.
    Osäkerhet kring reglering
    Förändringar i statliga regleringar eller avsaknad av investerarskydd kan påverka tillgången och lagligheten.
    Likviditetsrisk
    Vissa tokens kan ha låg handelsvolym, vilket gör dem svårare att köpa eller sälja till stabila priser.
    Komplexitet
    Kryptosystem kan vara svåra att förstå, särskilt för nybörjare, vilket kan leda till att man tar dåliga beslut.
    Bedrägerier och orealistiska krav
    Var alltid försiktig med garantier, falska giveaways eller erbjudanden som låter för bra för att vara sanna.
    Risk för centralisering
    Om man förlitar sig för mycket på en enda tillgång eller kategori kan man utsättas för större förluster.

    Innan du investerar i CAI, se till att göra din egen undersökning (DYOR) och förstå både projektet och marknadsförhållandena. Välgrundade beslut leder till bättre resultat. Läs mer nu på MEXC's Crypto Pulse och kolla CAI (CAI) priset idag!

    Heta nyheter

    Trading Alibaba (BABA) Stock: Robinhood vs. Crypto Futures

    For years, "BABA" and "Robinhood" have been a popular combination for retail investors. Alibaba Group (NYSE: BABA) is often the first stop for US investors seeking exposure to the Chinese tech sector. However, as the lines between traditional finance and crypto blur, a new trend is emerging. Active
    January 22, 2026

    Futu Stock (FUTU) Trading Guide: Analyzing the "China Tech" Barometer in 2026

    Futu Holdings (Nasdaq: FUTU) has established itself as more than just a brokerage; for many global investors, Futu stock serves as a high-beta proxy for the entire Chinese technology and fintech sector. Whether you are a long-term investor or a short-term day trader, understanding the mechanics
    January 21, 2026

    Why Is Meta Stock Down? Key Reasons Behind the Drop ( 2026)

    Meta Platforms (META) has faced selling pressure in early 2026, leaving many investors asking: Why is Meta stock down? Despite strong fundamental growth, a combination of rising costs, sector rotation, and legal headwinds has weighed on the share price. Here are the top three reasons why Meta stock
    January 19, 2026
    Visa mer

    Vanliga frågor (FAQ)

      1. Hur gör jag för att köpa CAI nu?

    • För att köpa CAI nu behöver du bara registrera dig för ett gratis MEXC-konto, sätta in USDT eller fiat, sedan gå till Spot-marknaden och lägga en köporder med hjälp av marknads- eller limitpriserna.

      • 2. Var kan jag köpa CAI?

    • Du kan köpa CAI på kryptoplattformar som MEXC, som erbjuder djup likviditet, extremt låga avgifter, snabbt utförande och sömlösa fiat-till-krypto-ramper, allt uppbackat av säker tillgångsförvaring.

      • 3. Hur mycket är 1 CAI i USDT?

    • Priset på 1 CAI i USDT fluktuerar med marknaden. Just nu är 1 CAI = -- USDT. Besök CAI prissidan på MEXC för att se aktuella priser, diagram och marknadsdjup i realtid.

      • 4. Vilka betalningsmetoder kan jag använda för att köpa CAI?

    • På MEXC kan du köpa CAI med kredit-/betalkort, Apple Pay, banköverföringar, P2P eller stablecoin-insättningar. Denna flexibilitet gör det mycket enkelt att köpa CAI med kreditkort eller Apple Pay.

      • 5. Behöver jag KYC för att köpa CAI?

    • Ja, MEXC kräver KYC-verifiering (identitetsverifiering) för att låsa upp fiat-alternativ som kreditkort eller bankinsättningar. Det förbättrar också plattformens säkerhet och stöder efterlevnad.

      • 6. Hur lång tid tar det att köpa CAI med kreditkort?

    • Köp med kreditkort eller Apple Pay på MEXC är vanligtvis nästan omedelbara – pengarna kommer in på ditt konto direkt eller inom några minuter, så att du kan handla CAI direkt.

      • 7. Kan jag lagra CAI på MEXC efter köpet?

    • Ja! När du köper CAI stannar pengarna i din MEXC-plånbok, som skyddas av kryptering i flera lager, 2FA, vitlistor för uttag och säkerhetskopiering i kallt lager.

      • 8. Är CAI tillgängligt på DEX som Uniswap?

    • Om CAI är Ethereum-baserad eller på andra kedjor som stöds kan den vara omsättningsbar på DEX som Uniswap eller PancakeSwap. Detta kräver hantering av plånböcker, gasavgifter och prisglidning.

      • 9. Kan jag använda Apple Pay för att köpa CAI?

    • Ja, om det stöds i ditt land/region tillåter MEXC köp av CAI med Apple Pay. Det är ett snabbt, säkert och bekvämt sätt att sätta in pengar på ditt konto med hjälp av din mobila enhet.

      • 10. Varför skiljer sig priserna mellan CEX, DEX och P2P?

    • Priserna varierar beroende på likviditet, avgifter, spread och efterfrågan från användarna. CEX erbjuder precis som MEXC vanligtvis snäva spreadar, medan DEX och P2P kan inkludera premiumkostnader eller slippage.

      • 11. Vad ska jag göra om jag stöter på problem när jag köper CAI på MEXC?

    • Om du stöter på några problem när du köper CAI, kontakta omedelbart MEXC kundservice. Berätta detaljer om problemet så hjälper de dig att verifiera och lösa det.

    10,000 USDT väntar på dig hos MEXC

    Hänvisa vänner, delta i dagliga uppgifter och tävla på ledartavlan för Futures för att vinna en andel av 10,000 USDT!

    Register Bonus Icon

    Registrera dig och hämta 10,000 USDT i bonus

    Low Fee Icon

    Upplev handel med den lägsta avgiften

    Invite Friends Icon

    Bjud in dina vänner och tjäna 20 USDT

    Airdrop Icon

    Tjäna dagliga airdrops med MEXC Airdrop+

    MEXC-omvandlare

    Köp krypto med fler än 160 fiat-valutor

    Kalkylator för krypto till fiat

    CAI (CAI) Handelsdata

    0.000
    CAI handlas idag på MEXC
    $0.000
    USD för ett värde av CAIhandlades på MEXC idag

    Din guide till att köpa topphandlad krypto på MEXC

    På MEXC kan du söka bland fler än2542 tokens och börja handla idag. Lär dig hur du köper dina favoritkryptovalutor, memecoins och mycket mer med våra omfattande guider för kryptoköp.

    Olika sätt att handla CAI med spot och terminer

    Efter att ha registrerat dig på MEXC, och framgångsrikt köpt din första USDT eller CAI token, kan du börja handla CAI med spot, eller i terminer för att få högre återbetalning.

    CAI/USDT
    $ --
    $ --$ --
    0.00%