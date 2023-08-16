Regler för riskkontroll för terminshandel

Kapitel I: Allmänna bestämmelser

Artikel 1. För att stärka riskhanteringen vid handel med derivat av digitala tillgångar och terminskontrakt, skydda handelsparternas legitima rättigheter och intressen, och säkerställa normal framgång vid handel med terminskontrakt, formulerar denna plattform dessa riskkontrollregler (nedan kallade som "reglerna").

Artikel 2. Riskhanteringen vid terminshandel ska anta riskgränssystemet, systemet för tvångslikvidation, systemet för påtvingad skuldnedskrivning och systemet för rättvisa priser

Artikel 3. Denna plattform (hädanefter kallad "plattform" eller "vi") och plattformsanvändare (nedan kallad "du") måste följa dessa åtgärder. Dessa regler och de ändringar som görs av plattformen i dessa regler från tid till annan utgör en del av plattformens användaravtal. Genom att använda eller köpa terminshandelstjänsterna och produkterna på plattformen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat alla villkor som presenteras i dessa regler och våra ändringar och uppdateringar av dessa regler från tid till annan.

Kapitel II: Villkor och avtal för riskkontroll

Artikel 4. När du handlar med digitala tillgångar och relaterade produkter på plattformen finns betydande risker. Utöver prisfluktuationerna på digitala tillgångar finns ytterligare motpartsrisker vid handel med derivat. I vissa fall kan plattformen besluta att stänga några eller alla dina positioner.

Artikel 5. Handel med digitala tillgångar innebär stora risker. Risken med handel eller innehav av virtuella digitala tillgångar kan orsaka dig betydande faktiska förluster. Därför bör du noga överväga om du ska handla med digitala tillgångar eller relaterade derivat och använda hävstång enligt din ekonomiska situation.

Artikel 6. Plattformen garanterar inte ordnad och stabil handel med terminer för digitala tillgångar. Du bör vara försiktig när du handlar med digitala tillgångar (och andra tillgångar).

Artikel 7. Priset fluktuerar hela tiden på grund av flera faktorer. Eftersom priset fluktuerar kan du få en stor vinst eller förlust. Alla digitala tillgångar eller handelspositioner kan fluktuera i värde eller till och med bli värdelösa.

Artikel 8. Varje förlust som orsakas av användarens misstag ska bäras av användaren. Felet inkluderar, men är inte begränsat till: underlåtenhet att agera enligt handelsreglerna, underlåtenhet att genomföra relevant handelsoperation i tid, glömma eller läcka lösenordet, lösenord som knäcks av andra och datorhackad av andra användare.

Artikel 9. Om användaren använder några oupptäckta kryphål på webbplatsen eller otillåtna högfrekvensverktyg och procedurverktyg för att generera illegala vinster, kommer vi att kontakta användaren för återhämtningssyften. Du måste samarbeta i praktiken, annars kommer vi att vidta åtgärder inklusive men inte begränsat till att begränsa kontohandel, frysa kontomedel och vidta rättsliga åtgärder. Användaren kommer också att stå för kostnaderna på grund av användarens underlåtenhet att samarbeta effektivt.

Artikel 10. Tjänsterna för derivathandel av digitala tillgångar med terminskontrakt som tillhandahålls av plattformen kan ha ökade riskfaktorer. Du förstår och vet att:

(1) Du kan förlora all din initiala marginal och eventuella ytterligare digitala tillgångar du lagrar på vår plattform för att behålla din position;

(2) Om marknadsförändringarna inte gynnar din position eller marginalnivå kan du tillfälligt bli informerad om att överföra ytterligare digitala tillgångar för att behålla din position;

(3) Om du misslyckas med att sätta in ytterligare digitala tillgångar på ditt konto efter behov, kan vi stänga positionen vid tidpunkten för förlusten efter vårt gottfinnande.

(4) Din vinst eller förlust kommer att bero på prisfluktuationen för motsvarande digitala tillgångar, vilket ligger utanför vår kontroll.

I vissa fall, såsom vid avbrott för digitala tillgångsdata eller nätverket, kan vi stänga relevanta terminer i förväg för vår goda tro på grund av de digitala tillgångarnas natur. Du anses vara medveten om denna potentiella risk.

Även om plattformen har presenterat de möjliga riskerna, kan det fortfarande finnas risker som inte kan presenteras, och du kan förlora några eller alla dina tillgångar. Du bör noggrant bedöma om din ekonomiska situation och risktolerans är lämplig för handel på vår plattform.

Kapitel III. Riskkontrollåtgärder

Artikel 11. För att reglera beteendet vid handel av terminskontrakt för derivat av digitala tillgångar, upprätthålla marknadsordningen, främja en sund utveckling av marknaden och stärka övervakningen av de faktiska kontrollrelationskontona, har handelsplattformen rätt att vidta åtgärder som t.ex. som påtvingad stängning, förbud mot handel och stängning av onormala handelskonton och faktiska kontrollrelationskonton;

Artikel 12. Plattformen för terminshandel av derivat av digitala tillgångar ska övervaka handelsbeteendet. I fall av onormal handel och konton med en faktisk kontrollrelation kan vi initiera procedurer för att åtgärda onormalt handelsbeteende och implementera obligatoriska hanteringsåtgärder för användare.

Artikel 13. Användare som deltar i derivathandel ska följa affärsregler, relevanta lagar och förordningar för plattformen, acceptera hanteringen av självdisciplin på plattformen och medvetet reglera sitt handelsbeteende.

Artikel 14. Identifiering av onormala affärer och faktisk kontrollförhållande

1. I fall av följande omständigheter ska plattformen känna igen det som en onormal handel och beteendet för det faktiska kontrollrelationskontot:

(1) Dig själv som handelspartner, upprepade gånger engagerad i självköp och självhandel;

(2) En eller flera kunder med faktiska kontrollrelationsrelaterade konton som utför affärer med varandra under många gånger;

(3) Ett eller flera faktiska relaterade kontrollrelationskonton som manipulerar marknadsprisbeteende med hjälp av handelsmedel såsom matchade ordrar;

(4) Onormalt beteende såsom samma källa till pengar, samma IP-adress och synkroniserat handelsbeteende för enstaka eller flera handelskonton;

(5) Frekvent deklaration och annullering av deklaration inom en dag kan påverka terminshandelspriset eller vilseleda andra deltagare på terminsmarknaden att bedriva terminshandel (frekvent deklaration och annullering av ordrar);

(6) Flera stora beloppsdeklarationer och annullering av deklaration inom en dag kan påverka terminshandelspriset eller vilseleda andra deltagare på terminsmarknaden att bedriva terminshandel (deklaration av stora belopp och annullering av ordrar);

(7) Den kombinerade positionen för ett eller flera faktiska relaterade kontrollrelationskonton överskrider plattformens positionsgräns;

(8) Den öppnande handelsvolymen för en enskild handelsdag på noterade tillgångar eller terminskontrakt överstiger öppningsvolymen för den dag som fastställts av plattformen;

(9) Beteendet att utfärda handelsordrar i form av procedurhandel utan tillstånd från plattformen, vilket kan påverka säkerheten för plattformssystemet eller den normala handelsordern;

(10) Stjäla andras konton och lösenord på olagliga sätt, eller använda relaterade konton för att utföra olagliga affärer och överföra pengar;

(11) Andra omständigheter som identifierats av plattformen.

2. Plattformen har rätt att söka alla gottgörelser som tillåts av lagen och principen om rättvis handel för brott mot dessa regler, inklusive men inte begränsat till att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto eller neka dig rätten att få tillgång till denna webbplats utan förvarning.

3. Om plattformen misstänker att någon handelsaktivitet bryter mot reglerna som anges eller visas i dessa regler, har plattformen rätt att begränsa handelsaktiviteterna för vilket konto som helst vid behov. Dessa restriktioner kan leda till riskkontrollåtgärder såsom annullering av handel, handelsrestriktioner och frysning av konto. Plattformen kommer inte att vara ansvarig för någon förlust orsakad av begränsningar, tillbakadragande eller tidig stängning av handel på grund av misstänkt brott mot dessa regler. Du vet och samtycker till att om förluster orsakas av våra handlingar, kommer du att säkerställa att plattformen inte kommer att skadas av dig eller tredje parts rättstvister och kompensera för relevanta förluster. Du får inte handla eller sätta in när ditt kontobeteende utreds. Plattformen har rätt att stänga kontot utan att ge någon ytterligare förklaring i slutet av undersökningsperioden.

4. Plattformen har rätt att stänga eller frysa ditt konto när som helst utan förvarning och överföra eventuella kvarvarande tillgångar till din arkiveringsadress.

Dessutom, om plattformen anser att något konto har brutit mot användaravtalet och plattformsreglerna under några omständigheter (inklusive men inte begränsat till marknadsföringsaktiviteter), har vi rätt att stänga ditt konto omedelbart, och alla relevanta kvarvarande tillgångar kommer att tillhöra plattformen.