MEXC Stock Futures: U.S. Aktier, kryptodrivna

Handla amerikanska aktierörelser med krypto som marginal – inga hinder, maximal flexibilitet

Aktieterminspar

Fler handelspar kommer att läggas till i framtiden för att tillgodose olika användarbehov.
24 Timmar
48 Timmar
72 Timmar

Viktiga funktioner

Lägsta handelsavgifterna

Upplev ultrakonkurrenskraftiga handelsavgifter för producent så lågt som 0.00% och för tagare så lågt som 0.00% på amerikanska aktieterminspar.

Synkroniserad med USA Öppettider för handel

Handla synkroniserat med den verkliga amerikanska aktiemarknaden för en autentisk handelsupplevelse.

Branschledande marknadsdjup

Omfattande likviditet säkerställer stabil prissättning under marknadsvolatilitet och minimerar prisglidning för bättre handelsgenomförande.

Överensstämmer med erfarenheten av eviga terminer

Sömlös övergång – samma handelsgränssnitt och upplevelse som för eviga terminer, utan någon extra inlärningskurva.

Vanliga frågor

Q1: Hur debiteras finansieringsräntan?

Q2: Hur beräknas PNL?

Q3: Hur utlöses likvidation?

Q4: Hur fastställs det verkliga värdet för aktieterminer?

Q5: Vilket marginalläge stöds för aktieterminer?

Q6: Kan jag handla aktieterminer när marknaden är stängd?

Q7: Stöder Stock Futures hävstångseffekt?

Q8: Hur hanteras positioner vid split eller omvänd split?