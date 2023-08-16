Handla amerikanska aktierörelser med krypto som marginal – inga hinder, maximal flexibilitet
Aktieterminspar
Fler handelspar kommer att läggas till i framtiden för att tillgodose olika användarbehov.
24 Timmar
48 Timmar
72 Timmar
Viktiga funktioner
Lägsta handelsavgifterna
Upplev ultrakonkurrenskraftiga handelsavgifter för producent så lågt som 0.00% och för tagare så lågt som 0.00% på amerikanska aktieterminspar.
Synkroniserad med USA Öppettider för handel
Handla synkroniserat med den verkliga amerikanska aktiemarknaden för en autentisk handelsupplevelse.
Branschledande marknadsdjup
Omfattande likviditet säkerställer stabil prissättning under marknadsvolatilitet och minimerar prisglidning för bättre handelsgenomförande.
Överensstämmer med erfarenheten av eviga terminer
Sömlös övergång – samma handelsgränssnitt och upplevelse som för eviga terminer, utan någon extra inlärningskurva.
Vanliga frågor
Q1: Hur debiteras finansieringsräntan?
MEXC Stock Futures tar för närvarande inte ut några finansieringsavgifter – det finns ingen innehavskostnad.
Q2: Hur beräknas PNL?
Formel: PNL = (stängningspris- ingångspris) × hävstång × antal aktier × riktning (lång = +1, kort = -1)Exempel:1) Vinst från en lång position: Köp 1 aktie i Apple (AAPL) till $100 (förutsatt att 1 kontrakt motsvarar 1 aktie) och stäng till $105. Vinst = (105 – 100) × 1 × 1 = $52) Vinst från en kort position: Sälj 1 aktie i Tesla (TSLA) till $200 och stäng till $195. Vinst = (195 – 200) × 1 × 1 × (-1) = $5
Q3: Hur utlöses likvidation?
MEXC använder en riskhanteringsmekanism som är förenlig med vanliga eviga terminer:1) Systemet övervakar kontinuerligt underhållsmarginalen.2) Marginalen beräknas baserat på verkligt värde.3) Om marginalen faller under det förinställda likvidationströskelvärdet kommer systemet automatiskt att utlösa likvidation för att begränsa potentiella förluster.
Q4: Hur fastställs det verkliga värdet för aktieterminer?
Det verkliga värdet baseras på den senaste transaktionspriset för den underliggande amerikanska aktien.
Q5: Vilket marginalläge stöds för aktieterminer?
Endast isolerat marginalläge stöds.
Q6: Kan jag handla aktieterminer när marknaden är stängd?
Under stängningsperioder kan användare annullera ej utförda order och lägga till marginal, men kan inte lägga nya order eller stänga befintliga positioner. För att undvika potentiella förluster på grund av prisvolatilitet rekommenderas att positioner stängs innan marknaden stänger. Handelstiderna följer NYSE:s och NASDAQ:s scheman, inklusive helgdagar.
Q7: Stöder Stock Futures hävstångseffekt?
MEXC Stock Futures stöder hävstångseffekt på upp till 5x. Handel med hävstång ökar både potentiella vinster och risker, inklusive risken för likvidation eller negativt saldo. Användare uppmanas att vara försiktiga när de väljer hävstång.
Q8: Hur hanteras positioner vid split eller omvänd split?
I händelse av aktiesplit, omvänd split eller utdelningsjusteringar kommer plattformen att initiera tidig avveckling av öppna positioner för att förhindra oväntad volatilitet. Handeln kommer att återupptas normalt efter avvecklingen. Användare uppmanas att hålla koll på officiella meddelanden för uppdateringar.