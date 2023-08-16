Q2: Hur beräknas PNL?

Formel: PNL = (stängningspris- ingångspris) × hävstång × antal aktier × riktning (lång = +1, kort = -1)

Exempel:

1) Vinst från en lång position: Köp 1 aktie i Apple (AAPL) till $100 (förutsatt att 1 kontrakt motsvarar 1 aktie) och stäng till $105. Vinst = (105 – 100) × 1 × 1 = $5

2) Vinst från en kort position: Sälj 1 aktie i Tesla (TSLA) till $200 och stäng till $195. Vinst = (195 – 200) × 1 × 1 × (-1) = $5