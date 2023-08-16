Loading...
Information
Guide till Terminer
Terminsdetaljer
Riskgräns
Handelsregler
Indexpris
Verkligt värde
Historisk finansieringsränta
Försäkringfonds-konto
Handelsregler för läge med multi-tillgångsmarginal
Kontrakt
*
För varje termin kan varje användare hålla upp till 50 öppna villkorade ordrar per ordertyp, inklusive triggerordrar, TP/SL-ordrar och efterföljande stopp-ordrar.
Terminer
Hävstång
Storlek(1 Kontrakt)
Minsta orderbeloppet
Max. Orderkvantitet för den inre marknaden
Max. Enkel gräns för beställningskvantitet
Minsta prisändring
Förhållande mellan pristak/prisgolv för limitorder
Maximalt antal öppna ordrar
Prisskydd
BTCUSDT
Eviga
undefined ~ undefined
0.0001 BTC
--
--
--
0.1
NaN% / NaN%
NaN%
Tidigare
Nästa
sida.