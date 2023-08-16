Loading...

Information

Terminsdetaljer
Riskgräns
Handelsregler
Indexpris
Verkligt värde
Historisk finansieringsränta
Försäkringfonds-konto
Handelsregler för läge med multi-tillgångsmarginal
Godkända kollaterala krypto
KryptoKollateralt takKollateral sats
Inga data
Ovanstående tillgångar kan användas som kollateral under multi-tillgångsläge.Vissa krypton använder differentierade kollaterala nivåer. Om du till exempel innehar 1 BTC till en kurs på 90% bidrar du med 0,9 BTC som tillgänglig marginal. Den del som överstiger 1 BTC tillämpar en 80% -sats så att inneha 2 BTC bidrar med 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC som tillgänglig marginal.
Kvalificerad säkerhet krypto
KryptoTröskelvärde för automatisk återbetalningAutomatisk återbetalning av diskonteringsräntaAutomatiskt återbetalningsförhållandeRäntefri gränsTimräntaUnderhållsmarginal för säkerhet
Inga data
Ovanstående tillgångar är kvalificerade att användas som säkerhet.1. När en kryptos skuld överstiger tröskelvärdet för automatisk återbetalning kommer automatisk återbetalning att utlösas.2. Vid automatisk återbetalning är återbetalningsbeloppet = kortfristig skuld – tröskelvärde för automatisk återbetalning × (1 – automatisk återbetalningsförhållande). En avgift kommer att tas ut baserat på diskonteringsräntan för betalningskryptot. Till exempel, om du är skyldig 1,000 USDT och diskonteringsräntan är 90%, kommer BTC värt (1,000 / 90%) att krävas.3. Ränta regleras per timme baserat på skulden vid tidpunkten för regleringen. Ingen ränta tas ut om skulden ligger inom den räntefria gränsen.