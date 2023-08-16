Godkända kollaterala krypto
|Krypto
|Kollateralt tak
|Kollateral sats
Ovanstående tillgångar kan användas som kollateral under multi-tillgångsläge.Vissa krypton använder differentierade kollaterala nivåer. Om du till exempel innehar 1 BTC till en kurs på 90% bidrar du med 0,9 BTC som tillgänglig marginal. Den del som överstiger 1 BTC tillämpar en 80% -sats så att inneha 2 BTC bidrar med 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC som tillgänglig marginal.
Kvalificerad säkerhet krypto
|Krypto
|Tröskelvärde för automatisk återbetalning
|Automatisk återbetalning av diskonteringsränta
|Automatiskt återbetalningsförhållande
|Räntefri gräns
|Timränta
|Underhållsmarginal för säkerhet
Ovanstående tillgångar är kvalificerade att användas som säkerhet.1. När en kryptos skuld överstiger tröskelvärdet för automatisk återbetalning kommer automatisk återbetalning att utlösas.2. Vid automatisk återbetalning är återbetalningsbeloppet = kortfristig skuld – tröskelvärde för automatisk återbetalning × (1 – automatisk återbetalningsförhållande). En avgift kommer att tas ut baserat på diskonteringsräntan för betalningskryptot. Till exempel, om du är skyldig 1,000 USDT och diskonteringsräntan är 90%, kommer BTC värt (1,000 / 90%) att krävas.3. Ränta regleras per timme baserat på skulden vid tidpunkten för regleringen. Ingen ränta tas ut om skulden ligger inom den räntefria gränsen.