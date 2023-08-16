Kvalificerad säkerhet krypto

Ovanstående tillgångar är kvalificerade att användas som säkerhet.

1. När en kryptos skuld överstiger tröskelvärdet för automatisk återbetalning kommer automatisk återbetalning att utlösas.

2. Vid automatisk återbetalning är återbetalningsbeloppet = kortfristig skuld – tröskelvärde för automatisk återbetalning × (1 – automatisk återbetalningsförhållande). En avgift kommer att tas ut baserat på diskonteringsräntan för betalningskryptot. Till exempel, om du är skyldig 1,000 USDT och diskonteringsräntan är 90%, kommer BTC värt (1,000 / 90%) att krävas.

3. Ränta regleras per timme baserat på skulden vid tidpunkten för regleringen. Ingen ränta tas ut om skulden ligger inom den räntefria gränsen.