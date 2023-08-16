MEXC Copy Trade är en enkel men effektiv funktion för alla handlare och deras följare. Följare kan utan ansträngning följa en erfaren handlare som de vill, och när handlaren initierar en Lead Trade kommer systemet automatiskt att placera en order för följaren baserat på handlarens strategi. Handlaren kommer också att få del av följarens vinst!
Få kontakt med en stor pool av följare och få del av dina följares vinster.
Vänta på godkännande av din ansökan, vilket vanligtvis tar 1-2 dagar.
Systemet kommer automatiskt att placera ordrar för dina följare.
Följ en erfaren handlare och missa aldrig marknadstrender igen.
Överför pengar till ditt spotkonto
Fyll i uppgifter för Copy Trade
Erfarna handlare kan tillämpa sina handelskunskaper för att hjälpa följare att göra lönsamma affärer som de kan få en vinstandel av. Följare kan utan ansträngning följa försiktiga handelsstrategier med bara ett klick.
Systemet kommer att placera ordrar för följare baserat på handlarens strategi.
Användare behöver bara överföra pengar till sitt Copy Trade-konto och fylla i sina uppgifter för att börja kopiera affärer.
Alla handlare har en hel del handelserfarenhet och en imponerande portfölj. De har godkänts efter noggrann granskning av MEXC.