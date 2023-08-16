Loading...

MEXC Copy Trade

Handel är nu lättare än någonsin

50,000+

Totalt antal Copy Trade-användare

1,000,000,000+ USDT

Totalt kopierat belopp

Vad är Copy Trade?

MEXC Copy Trade är en enkel men effektiv funktion för alla handlare och deras följare. Följare kan utan ansträngning följa en erfaren handlare som de vill, och när handlaren initierar en Lead Trade kommer systemet automatiskt att placera en order för följaren baserat på handlarens strategi. Handlaren kommer också att få del av följarens vinst!

Hur startar man Copy Trade?

Om du besitter en hel del handelserfarenhet och en stark känsla av omdöme gentemot marknaden kan du ansöka om att bli handlare och få vinstandelar.

Bli en handlare

Få kontakt med en stor pool av följare och få del av dina följares vinster.

Skicka in ansökan

Vänta på godkännande av din ansökan, vilket vanligtvis tar 1-2 dagar.

Initiera Lead Trade

Systemet kommer automatiskt att placera ordrar för dina följare.

Bli en handlare

Få kontakt med en stor pool av följare och få del av dina följares vinster.

Skicka in ansökan

Vänta på godkännande av din ansökan, vilket vanligtvis tar 1-2 dagar.

Initiera Lead Trade

Systemet kommer automatiskt att placera ordrar för dina följare.

Om du är en normal användare som inte vill missa de senaste marknadstrenderna kan du helt enkelt följa en erfaren handlare och kopiera deras affärer.

Bli en följare

Följ en erfaren handlare och missa aldrig marknadstrender igen.

Överför pengar

Överför pengar till ditt spotkonto

Följ en handlare

Fyll i uppgifter för Copy Trade

Bli en följare

Följ en erfaren handlare och missa aldrig marknadstrender igen.

Överför pengar

Överför pengar till ditt spotkonto

Följ en handlare

Fyll i uppgifter för Copy Trade

Fördelar med Copy Trade

  • Win-Win

    Erfarna handlare kan tillämpa sina handelskunskaper för att hjälpa följare att göra lönsamma affärer som de kan få en vinstandel av. Följare kan utan ansträngning följa försiktiga handelsstrategier med bara ett klick.

  • Automatiserat system

    Systemet kommer att placera ordrar för följare baserat på handlarens strategi.

  • Låg inträdesbarriär

    Användare behöver bara överföra pengar till sitt Copy Trade-konto och fylla i sina uppgifter för att börja kopiera affärer.

  • Professionellt och pålitligt

    Alla handlare har en hel del handelserfarenhet och en imponerande portfölj. De har godkänts efter noggrann granskning av MEXC.

Missa inte några större marknadstrender. Testa Copy Trade nu!

Vanliga frågor (FAQ)