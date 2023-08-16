Vad är Copy Trade?

MEXC Copy Trade är en enkel men effektiv funktion för alla handlare och deras följare. Följare kan utan ansträngning följa en erfaren handlare som de vill, och när handlaren initierar en Lead Trade kommer systemet automatiskt att placera en order för följaren baserat på handlarens strategi. Handlaren kommer också att få del av följarens vinst!