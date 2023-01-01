Evenemangsregler

1. Detta evenemang är exklusivt för särskilt inbjudna användare som har fått officiella e-postmeddelanden om evenemang eller andra meddelanden från MEXC.

2. Nettoinsättningar på terminskonton måste uppfylla villkoren för evenemanget under minst två dagar. Giltigt insättningsbelopp på terminskonto = Inflödesbelopp under evenemangsperioden - Utflödesbelopp under evenemangsperioden.

3. Att slutföra den angivna handelsvolymen för terminer på en enda dag anses vara en framgångsrik incheckning. Efter att ha slutfört incheckningen för dagen kan du uppdatera din incheckning nästa dag och fortsätta att checka in. Uppdateringar uppdateras enligt tidszonen UTC+8. Kontinuerliga incheckningar över flera dagar kommer att ackumulera antalet efterföljande incheckningsdagar. Belöningar kommer att distribueras baserat på det högsta antalet på varandra följande incheckningsdagar som ackumulerats under evenemangets period och kan inte staplas.

4. Belöningar för handelsincitament kommer att beräknas baserat på din terminshandelsvolym med handelsavgifter > 0 under evenemangsperioden. Handelskrypton är inte begränsad och belöningar kommer att delas ut enligt den högsta nivån du är berättigad att ta emot.

5. Belöningarna för evenemanget betalas ut i form av en bonus till terminskontot inom 3 bankdagar efter evenemangets slut. Bonusen har en giltighetstid på 7 dagar.

6. MEXC förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare från evenemanget som ägnar sig åt oärliga eller kränkande aktiviteter under evenemangsperioden. Dessa aktiviteter inkluderar massregistrering av konton för att tjäna ytterligare bonusar och alla andra aktiviteter som är förknippade med olagliga, bedrägliga eller skadliga syften, såsom skadlig volymspam eller fusk.

7. MEXC förbehåller sig rätten att när som helst modifiera evenemanget eller dess regler. Om justeringar görs kommer inget ytterligare meddelande att lämnas.

8. MEXC förbehåller sig den slutliga tolkningsrätten för detta evenemang. Kontakta kundservice om du har några frågor.