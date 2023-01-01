countdown-iconEvenemanget avslutas om
  • Endast användare som inte har genomfört sin första terminshandel kan anmäla sig till detta evenemang.

Julmagi i varje låda!

Varje 0 poäng ger dig en chans att låsa upp en julbox med fantastiska belöningar!

          Utmaning för nykomlingar
          Julens ledartavla
          Poäng i massor, varje dag, varje vecka!
          Utför bestämda uppgifter under evenemangsperioden för att tjäna poäng!
          Anmäl dig till evenemanget
          Sätt in ≥ 0USDT inom sju dagar efter registrering
          Slutföra din första terminshandel
          Uppgifter varje vecka

          Terminshandelsdagar denna vecka

          Volym för terminshandel denna vecka

          Uppskattat Poäng denna vecka

          Senast uppdaterad: -- Varje vecka kommer endast den högsta poängbelöningen delas ut automatiskt från de uppgifter du har slutfört under veckan.

          Villkor och bestämmelser

          1. Användare måste registrera sig till evenemanget för att vara berättigade till belöningar.

          2. Endast insättningar på kedjan, fiat och P2P ingår i beräkningen.

          3. Endast terminshandelsvolymer med avgifter >0 kommer att räknas (exklusive stablecoin-terminer som USDC/USDT). All handelsstatistik kommer att baseras på tidszonen UTC+8.

          4. Underkonton, marknadsgaranter och institutionella konton är inte berättigade att delta.

          5. Belöningarna kommer att granskas och delas ut inom 10 arbetsdagar efter evenemangets slut. För fysiska belöningar kommer vår kundtjänst att kontakta vinnarna direkt för att ordna med leverans.

          6. Läs Instruktioner för terminsbonusinnan du använder dina bonusar.

          7. Deltagarna måste strikt följa villkoren för tjänsten. MEXC förbehåller sig rätten att diskvalificera användare som misstänks för penningtvätt, massregistrering av konton, self-trading eller marknadsmanipulation under evenemanget.

          8. MEXC förbehåller sig rätten att ändra villkoren för detta evenemang utan föregående meddelande.

          9. MEXC förbehåller sig rätten till slutlig tolkning av detta evenemang. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

