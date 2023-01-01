Hämta en position värd -- USDT – begränsade belöningar, först till kvarn gäller! Handelspar som stöds: --

Ta del av marknadens lägsta terminsavgifter: 0.000% producent och 0.000% tagare

Över 90% av handelsparen erbjuder topplikviditet, vilket säkerställer stabilitet under extrema marknadsförhållanden för att förhindra oväntade likvidationer.

Vi erbjuder de snabbaste noteringarna, det bredaste utbudet av heta tokens i terminer och justerbar hävstång på upp till 200x.

Hur kan jag använda airdrop-positionen?

Hur kan jag kontrollera min position?

1. Denna airdrop-position är endast tillgänglig för användare som är särskilt inbjudna av MEXC.

2. Varje användare kan endast göra anspråk på airdrop-positionen en gång utan kostnad. Mäklarfirmor, institutionella användare och underkonton är inte berättigade att delta i detta evenemang.

3. Alla deltagare måste strikt följa MEXC användarvillkor. MEXC förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare från evenemanget som deltar i oärliga eller kränkande aktiviteter under evenemangsperioden.

4. MEXC förbehåller sig rätten att ändra villkoren för detta evenemang utan föregående meddelande.