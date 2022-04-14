24-timmars volym (USD)
0
Par för terminshandel
0
Handelspar utan avgift
0
Terminstopplista
Heta
Gainers
Ny
Heta
Gainers
Ny
Futures Big Data
Få realtidsdata om terminshandel och positioner, långa/korta kvot och likvidationer, samt ta en titt på vad proffsen gör med sina portföljer.
Varför MEXC-terminer?
Lägsta avgifterna på marknaden
Handla och ta del av de lägsta avgifterna! -- terminsproducentavgifter, -- terminstagareavgifter.
Mest trendande tokens
Snabbast notering, bredast kryptosortiment, stöder 600+ terminshandelspar och erbjuder upp till --x hävstång, justerbar fritt.
Branschledande likviditet
Över 90% av handelsparen erbjuder topplikviditet, vilket säkerställer stabilitet under extrema marknadsförhållanden för att förhindra oväntade likvidationer.
Användare först
24/7 kundsupport som åtgärdar användarprobem snabbt och sakkunnigt.
Vad är terminshandel?
Den här videon går igenom grunderna för terminshandel och lär dig att förstå terminshandel på nolltid.
Kickstarta din terminshandelsresa nu genom att klicka på knappen nedan!
Om MEXC terminer
Skanna för att ladda ned appeniOS och Android