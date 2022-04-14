--X hävstång. Mer djup, mindre spread.

24-timmars volym (USD)

0

Par för terminshandel

0

Handelspar utan avgift

0

Terminstopplista

Heta
Gainers
Ny

Heta

Gainers

Ny

Terminsprodukter

USDT-M-terminer

Eviga terminer som använder USDT som kollateral

Handel

COIN-M-terminer

Eviga terminer använder den underliggande krypton som säkerhet

Handel

USDC-M terminer

Terminer avräknade i USDC

Håll ögonen öppna

Futures Big Data

Få realtidsdata om terminshandel och positioner, långa/korta kvot och likvidationer, samt ta en titt på vad proffsen gör med sina portföljer.

Varför MEXC-terminer?

Lägsta avgifterna på marknaden

Handla och ta del av de lägsta avgifterna! -- terminsproducentavgifter, -- terminstagareavgifter.

Mest trendande tokens

Snabbast notering, bredast kryptosortiment, stöder 600+ terminshandelspar och erbjuder upp till --x hävstång, justerbar fritt.

Branschledande likviditet

Över 90% av handelsparen erbjuder topplikviditet, vilket säkerställer stabilitet under extrema marknadsförhållanden för att förhindra oväntade likvidationer.

Användare först

24/7 kundsupport som åtgärdar användarprobem snabbt och sakkunnigt.

Vad är terminshandel?

Den här videon går igenom grunderna för terminshandel och lär dig att förstå terminshandel på nolltid.

Kickstarta din terminshandelsresa nu genom att klicka på knappen nedan!

Om MEXC terminer

Läs mer om terminer

Andra terminsrelaterade applikationer

Affiliate

Bli en MEXC termins-affiliate och få större kampanjbelöningar

VIP

Bli MEXC VIP inom terminer och ta del av specialpriser, tjänster för insättning och uttag av fiat och premiumförmåner

Skanna för att ladda ned appeniOS och Android

Starta din resa inom terminshandel