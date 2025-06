ZTX

ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

NamnZTX

RankNo.1112

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud4,204,949,769

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.4204%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin11.556783050240258,2023-10-16

Lägsta pris0.001751707671101052,2025-04-07

Offentlig blockkedjaARB

Sektor

Sociala medier

