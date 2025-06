ZON

ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem.

NamnZON

RankNo.3768

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.07011297158790553,2025-05-28

Lägsta pris0.000610012886555739,2025-02-24

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.