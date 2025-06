ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

RankNo.235

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.92%

Cirkulationsutbud877,552,083

Maxutbud2,100,000,000

Totalt utbud2,100,000,000

Cirkulationshastighet0.4178%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.854005954477877,2024-02-15

Lägsta pris0.18513285230643206,2025-03-11

Offentlig blockkedjaETH

