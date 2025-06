ZENQ

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

NamnZENQ

RankNo.2135

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.04%

Cirkulationsutbud163,961,332.66790336

Maxutbud500,000,000

Totalt utbud500,000,000

Cirkulationshastighet0.3279%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.023865997751161782,2024-10-21

Lägsta pris0.000057039167451318,2025-01-19

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.