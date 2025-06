ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

NamnZEC

RankNo.80

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)467.56%

Cirkulationsutbud16,649,659.50335043

Maxutbud21,000,000

Totalt utbud16,717,818.87835043

Cirkulationshastighet0.7928%

Utgivningsdatum2016-10-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin5941.7998046875,2016-10-29

Lägsta pris15.96914388442235,2024-07-05

Offentlig blockkedjaZEC

IntroduktionZcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.