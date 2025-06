ZBU

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

NamnZBU

RankNo.204

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.46%

Cirkulationsutbud258,970,840.12

Maxutbud0

Totalt utbud2,957,341,370.680295

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin5.618769602419199,2024-05-22

Lägsta pris0.8050120236177957,2023-09-21

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionZeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.