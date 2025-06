YOURAI

YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

RankNo.2039

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.02%

Cirkulationsutbud512,287,720

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud891,625,000

Cirkulationshastighet0.5122%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.5438290931338011,2024-03-22

Lägsta pris0.001108546365366424,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

