XVS

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

NamnXVS

RankNo.358

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)25.45%

Cirkulationsutbud16,609,132.53119628

Maxutbud0

Totalt utbud30,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin147.01730156,2021-05-10

Lägsta pris2.07012692,2020-11-04

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionVenus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.