XTZ

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

NamnXTZ

RankNo.102

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.76%

Cirkulationsutbud1,045,588,423.165853

Maxutbud∞

Totalt utbud1,065,712,309.367699

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2017-07-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.47 USDT

Högsta någonsin9.175448161770554,2021-10-04

Lägsta pris0.314631309952,2018-12-07

Offentlig blockkedjaXTZ

IntroduktionTezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.