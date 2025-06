XNA

Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

NamnXNA

RankNo.1663

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud9,872,903,071

Maxutbud21,000,000,000

Totalt utbud9,872,903,071

Cirkulationshastighet0.4701%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.006802428768499582,2023-11-26

Lägsta pris0.000070314496375403,2023-06-27

Offentlig blockkedjaXNA

