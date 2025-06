XEL

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

NamnXEL

RankNo.1313

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)6.17%

Cirkulationsutbud3,006,477.29052959

Maxutbud18,400,000

Totalt utbud3,006,477.29052959

Cirkulationshastighet0.1633%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin12.72384266980139,2024-12-01

Lägsta pris1.3473090876863139,2025-04-07

Offentlig blockkedjaXELIS

IntroduktionXELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.