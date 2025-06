XELS

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

NamnXELS

RankNo.2016

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.53%

Cirkulationsutbud21,000,000

Maxutbud21,000,000

Totalt utbud21,000,000

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum2021-04-30 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin5.4720479829280375,2022-06-11

Lägsta pris0.035240446976008484,2025-05-25

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionXELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.