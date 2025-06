XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

NamnXEC

RankNo.128

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud19,872,623,422,583

Maxutbud21,000,000,000,000

Totalt utbud19,872,623,422,583

Cirkulationshastighet0.9463%

Utgivningsdatum2021-07-05 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000592590659826054,2021-11-10

Lägsta pris0.000015996212103553,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBCHA

