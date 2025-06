XCAD

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

NamnXCAD

RankNo.1690

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.84%

Cirkulationsutbud47,726,795.94460851

Maxutbud0

Totalt utbud198,813,157.8570137

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin9.064501091879395,2022-01-20

Lägsta pris0.04345518392536503,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

