XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

RankNo.82

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3 755,36%

Cirkulationsutbud246 524

Maxutbud0

Totalt utbud246 524

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3529.1949659738243,2025-04-22

Lägsta pris1408.88233399,2020-03-20

Offentlig blockkedjaETH

