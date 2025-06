XAI

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

NamnXAI

RankNo.342

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.27%

Cirkulationsutbud1,469,279,926.5570364

Maxutbud2,500,000,000

Totalt utbud1,933,296,475.5975525

Cirkulationshastighet0.5877%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.5967215506622041,2024-03-11

Lägsta pris0.03866533668546428,2025-04-09

Offentlig blockkedjaARB

IntroduktionXai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.