WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

RankNo.965

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud83,590,908,668,529.33

Maxutbud100,000,000,000,000

Totalt utbud83,590,908,668,529.33

Cirkulationshastighet0.8359%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000001672523205827,2024-07-21

Lägsta pris0.000000163286397468,2025-05-31

Offentlig blockkedjaSOL

