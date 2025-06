WNZ

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

NamnWNZ

RankNo.1151

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud213,625,469

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.0213%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.06725080104804515,2024-02-05

Lägsta pris0.018925513303433804,2025-01-23

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

