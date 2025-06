WIF

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

NamnWIF

RankNo.79

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)44.29%

Cirkulationsutbud998,840,635.677315

Maxutbud0

Totalt utbud998,840,635.677315

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.8499674634069185,2024-03-31

Lägsta pris0.000023439977993792,2023-11-20

Offentlig blockkedjaSOL

Introduktiondogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.