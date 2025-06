WELL

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

NamnWELL

RankNo.1815

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.04%

Cirkulationsutbud4,116,089,000

Maxutbud42,000,000,000

Totalt utbud42,000,000,000

Cirkulationshastighet0.098%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.002682324275598843,2024-07-20

Lägsta pris0.000140917460864389,2025-04-25

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionIntroducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.