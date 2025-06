WECO

WECOIN($WECO) is the native cryptocurrency of Weset ecosystem, where asset owners and NFT holders are provided a comprehensive range of services and offerings. Backed by Real World Assets (RWAs), $WECO serves as a core component, offering benefits and possibilities within our ecosystem.

NamnWECO

RankNo.5682

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud10 000 000 000

Totalt utbud10 000 000 000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00270350319145877,2025-01-29

Lägsta pris0.000000133172221982,2023-05-09

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionWECOIN($WECO) is the native cryptocurrency of Weset ecosystem, where asset owners and NFT holders are provided a comprehensive range of services and offerings. Backed by Real World Assets (RWAs), $WECO serves as a core component, offering benefits and possibilities within our ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.